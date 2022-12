Un pasaporte se considera dañado cuando este se ha ensuciado, rayado, o quemado. Igualmente si le faltan hojas, este pasaporte está dañado porque su estructura no está completa.



Las autoridades migratorias de los Estados Unidos son bastantes estrictas y presentar un pasaporte en uno de esos estados provocaría que la persona pase un momento engorroso, porque no le permitirían la entrada al país. Esto sin contar que se perdería el dinero gastado en el ticket de vuelo. Debemos aplicar este análisis también en caso de que la parte que ha sido afectada sea la visa.



Si la visa estadounidense se ha dañado, entonces la persona va a tener que agendar una nueva entrevista en el consulado de los Estados Unidos. Esta entrevista en la mayoría de los consulados se considera como una nueva entrevista. Es decir, una entrevista inicial de aplicación de visado. Esto significa también que las personas que están pasando por este proceso, deben llevar evidencia de que siguen calificando para visa B1/B2. Es decir mostrar capacidad económica y arraigo.



Al momento de llenar el formulario se debe hacer mención a que se ha tenido una visa e indicar en cualquier espacio que sea permitido que la visa se ha pedido o dañado y explicar las acciones que se han tomado en torno a esa situación. En el caso de que se haya perdido el pasaporte, la persona debe llevar para la entrevista, evidencia de que se ha reportado dicha perdida.



Toma en cuenta de que no estamos hablando de expiración de pasaporte. Un pasaporte expirado no cuenta como pasaporte dañado. Es justamente un pasaporte que ha caducado. Y en caso de que tenga una visa que aún no ha vencido, entonces la persona debe viajar tanto con el pasaporte vencido, como con el nuevo pasaporte.