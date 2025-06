“Nunca eres demasiado viejo para comenzar de nuevo. Cada día es una oportunidad para hacer cambios y crear la vida que queremos.”– Karon Waddell



Hay frases que llegan como una caricia después de la tormenta. Esta me encontró una mañana en la que apenas podía levantarme de la cama. Tenía 49 años, recién separada, viviendo en un país que no es el mío, con la cuenta bancaria temblando y los sueños revueltos. No era la primera vez que tenía que reconstruirme, pero sí la más solitaria.



Me casé muy joven. A los pocos años llegaron mis hijas, mi motor y mi luz. Ser madre me ancló a la vida, me dio una razón para seguir adelante incluso cuando la oscuridad se coló sin pedir permiso. Perdí a dos hijos poco después de que pudieran respirar este mundo. El duelo fue brutal. No se lo deseo ni a un enemigo. Aprendí entonces que el dolor no desaparece, pero sí puede encontrar un lugar donde acomodarse sin aplastar.



Más adelante fundé mi segunda empresa, con ilusión, con agallas y con más fe que dinero.



Tuve épocas de bonanza y otras de absoluta precariedad, en que no sabía si el dinero alcanzaría para pagar la nómina o el supermercado. Emprender en un país inestable es un acto de fe. A veces se gana, a veces se aprende.



Mudarme de país fue otro terremoto. Dejé atrás amigos, rutinas, afectos… pero también encontré nuevos paisajes y versiones de mí que ni sabía que existían. Aprendí a andar con lo puesto, a comenzar con poco… no del todo desde cero, porque traía mi historia conmigo.



En todos esos momentos, el miedo fue una constante. Miedo al fracaso, al qué dirán, a no poder más.

En una sociedad donde todo parece perfecto en redes, admitir que uno está en el suelo puede parecer casi obsceno. Pero descubrí que moverse, aunque sea poquito, cambia todo. Caminar, ir al gym, escribir, barrer la casa… la acción silencia los pensamientos repetitivos y da espacio para que entre la esperanza.



También empecé a celebrar las metas pequeñas: hacer la cama, tomar agua, enviar ese correo… Esas pequeñas victorias diarias reconstruyen la autoestima cuando todo parece derrumbarse.



Me abrí a nuevas experiencias: estudié algo nuevo, hice voluntariado, hablé con desconocidos. Y poco a poco, fui reformulando mis pensamientos. ¿Y si no fracasas? ¿Y si sí puedo? ¿Y si este caos es el prólogo de algo mejor?



Hoy no tengo todas las respuestas, pero sí tengo herramientas. Y tengo historia: la mía, con sus cicatrices, sus comienzos y recomienzos.



Cambiar sigue dándome miedo, pero ya no me paraliza. Porque entendí que cada día es una página en blanco, y que tengo derecho a escribir una nueva historia. Incluso (y especialmente ahora) que estoy en el mejor momento de mi vida.