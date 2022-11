Email it

En la actualidad en nuestro país no sabemos exactamente, cuál es nuestra población, ya que el último censo se realizó en el año 2010. Esto quiere decir, que ha transcurrido más de una década, desde el último Censo Nacional de Población y Vivienda.



En este contexto, desde hace varios años, diferentes sectores de la sociedad habían solicitado la realización del censo, tomando en consideración que, para que el gobierno pueda establecer políticas públicas efectivas de: salud, educación, vivienda, seguridad, alimentación y transporte, entre otros, se requiere tener respuestas a las preguntas de: ¿cuántos somos?, ¿cuántos viven en la zona rural o urbana?, ¿cómo viven?, ¿cuántos trabajan? y ¿cuántos adultos, niños y envejecientes?



En ese tenor, la realización del censo estaba prevista realizarse en el año 2020, pero la pandemia del coronavirus imposibilito que este se realizara. Por ello, las autoridades han anunciado que durante los días 10 al 23 de noviembre se desarrollará el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, donde participarán 36 mil personas en el proceso de empadronamiento a nivel nacional.



En ese sentido, hay que recordar que, en la Constitución dominicana, nos hemos definido como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que quiere decir que somos un Estado prestacional. Por tales razones, para hacer operativo los derechos económicos y sociales establecidos en la Ley Sustantiva, se requiere saber ¿Cuántos somos? y cuáles son los principales problemas que nos afectan.



Además, en la Ley núm. 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo, el país se ha comprometido con realizar mejoras significativas. Para ello, se han establecidos cuatro ejes estratégicos, objetivos generales, específicos y una serie de metas, y acciones, las cuales deben ser alcanzadas para el año 2030.



Asimismo, nos hemos comprometido con avanzar de manera significativa en lograr la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales, los cuales tienen 17 objetivos globales interconectados diseñados para ser un “plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos”.

En síntesis, la realización del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en el mes de noviembre del presente año, es una tarea pendiente. Tomando en consideración, que un país no puede avanzar, si no se conoce con claridad meridiana cuál es su situación socioeconómica. De manera, que todos estamos comprometidos con aportar un granito de arena, para que este censo se realice con éxito.