He querido compartir el informe a la Asamblea de Rehabilitación porque son tantas las personas que hacen posible esta obra de amor que dejarlo en unas pocas manos no seria la forma de agradecerles.



Actualmente estamos enfocados en impulsar los planes de fortalecimiento, renovación y mejoras, por lo que tenemos en proceso el cambio de imagen corporativa, la actualización de la estructura organizacional, la documentación de los procesos y la implementación del plan de mejora institucional.



Hoy tenemos un reto mayor, el de lograr estandarizar nuestras atenciones de alta calidad, con elevado sentido de profesionalidad y con la calidez necesaria, que nos permita seguir contribuyendo a que todas las personas atendidas logren el mayor nivel posible de rehabilitación funcional como medio indispensable para la inclusión y plena participación.



Seguiremos impulsando las mejoras necesarias en el sistema de gestión de citas, admisión, facturación y atención de pacientes, en el interés de ofrecer un servicio cada vez más personalizado y con menor tiempo de espera; así como también en optimizar el funcionamiento y la interconectividad entre los Sistemas CRM y SAP.



Ha sido invaluable la labor realizada por todos los integrantes de la Junta Directiva Nacional, de los Comités y de los Consejos de Gestión de las Filiales, quienes, con su participación directa y coordinación conjunta con las administraciones en cada filial hacen posible que podamos lograr los niveles de crecimiento en nuestras atenciones y afianzar los vínculos en cada comunidad.



La pandemia, compromisos y responsabilidades me han evitado visitar las filiales con la frecuencia como es mi deseo, estamos estableciendo un calendario de reuniones que les comunicaremos oportunamente para establecer esas relaciones directas tan necesarias. Para esto, cuento con los miembros de la Junta Directiva y con los directores de Rehabilitación.



Tenemos en agenda la construcción de dos nuevas filiales: Boca Chica y Neiba. En el Centro Cívico, que construye la Presidencia de la República, tendremos el nuevo local de Cotui. Hemos acordado con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo establecer filiales en donde aún no tenemos presencia. Debemos mencionar que en la evaluación que hace dicho ministerio, por varios meses consecutivos nuestra puntación ha sido de 100. Apreciamos la participación del Reverendo Sandino Sánchez y de Anniuska Castillo en esas reuniones



Valoramos la dedicación, el esfuerzo y la valiosa labor de todo el personal directivo, operativo, técnico y de servicios que labora en cada centro, las coordinaciones y esfuerzos que realizamos de forma conjunta hacen posible alcanzar las metas institucionales, en beneficio de quienes necesitan de los servicios que ofrecemos.



También, reconocemos los aportes de las empresas, instituciones y de todos los que nos apoyan a través de patrocinios directos y aportaciones que se focalizan en apoyos para cuotas de escolaridad, transporte, aditamentos ortopédicos y medicamentos. En especial, a la empresa Autozama, a su presidente Ramón Ernesto Morales, por la donación del Mercedes Benz de la rifa; a AES Dominicana, que con sus aportes podremos construir Boca Chica.



Agradecemos la colaboración y el respaldo generosamente recibido de los medios de comunicación.

Concluimos solicitando un minuto de silencio en memoria de los pacientes del Centro Santo Domingo Oeste, Gladys García, Virtudes Ramírez y Henry de la Cruz, epd, cuya partida nos llena de profundo pesar, y a la vez nos compromete a continuar impulsando iniciativas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito que se han convertido en una verdadera tragedia para el país.



Termino dando las gracias por estos 60 años de entrega, vocación de servicio y solidaridad que está latente en cada uno de nosotros y de todos cuantos colaboran con nuestra causa, porque Rehabilitación es de República Dominicana.



Que Dios nos bendiga a todos.