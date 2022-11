Hace poco más de un mes que celebramos el II Congreso Internacional de Bastón Blanco “Movilidad, Empleabilidad y Productividad en la República Dominicana”. Cuando visitábamos a nuestros aliados y colaboradores hablamos de compartir los resultados, porque lo entendíamos necesario como parte del ejercicio de diálogo y transparencia que proponíamos.



En ese momento, no suponíamos que estábamos ante una de las celebraciones de Bastón Blanco más exitosas en la historia de la Fundación Francina. Los resultados superaron nuestras expectativas iniciales, pusieron la barra muy alta para los eventos futuros.



Cada año, el evento se divide en tres partes. Primero, la Jornada Nacional de Bastón Blanco, con la que dotamos de bastones a personas ciegas y a organizaciones en todo el país.



Lo segundo es la campaña de Bastón Blanco. Esta invita a pensar en los roles de la ciudadanía como actores importantes en la construcción de ciudades más igualitarias, accesibles y seguras para todas y todos.



Aquí, se involucraron figuras como Marcos Barinas Uribe, Juan Esteban Fory, Edith Febles, Carlos Sánchez y Laura Castellanos. Con ellos caminamos por distintos espacios urbanos, identificando barreras y reflexionando sobre convivencia.



Lo tercero fue el congreso, que históricamente consistía sólo en una cena. Ahora fue un encuentro en el que se dieron cita 250 personas de la vida pública, las empresas, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil. En un mismo espacio pensamos y conversamos sobre oportunidades de mejora en torno a la movilidad sostenible del país.



Como parte de la colaboración de algunas instituciones públicas, empresas y otros colaboradores, recaudamos 2,100,000 pesos. Con estos y otros aportes tenemos capacidad para adquirir 1000 bastones blancos. Esta ha sido la mayor recaudación de la campaña Bastón Blanco de los últimos cinco años.



A nivel de medios de comunicación, tuvimos presencia en revistas, periódicos, medios digitales y mobiliario urbano. La campaña estuvo presente también en radio y televisión. Y por primera vez en la historia, tuvimos un TikTok que nos acercó a la población más joven.



Es decir, en términos de alcance mediático, superamos los resultados de los últimos cinco años. Lo mejor es que, por primera vez en la historia de la Fundación Francina se alcanzaron estos logros tan altos sin contar con la subcontratación de los servicios de una productora encargada de mercadeo y montaje del evento.



En otras palabras, la experiencia que acumuló el equipo en las celebraciones pasadas garantizó el éxito de Bastón Blanco este año. Esto se traduce en un Know How importante en materia de incidencia en la agenda nacional. Así, este es el espacio para:



•Agradecer a todas las personas, empresas, instituciones y medios que nos acompañaron en la celebración de este año.



•Especificar lo que dijeron nuestros expositores: “La ciudad es un entorno para la convivencia, y depende de las decisiones que tomemos en materia de diseño para garantizar derechos, incrementar productividad y permanecer en el tiempo”.



•Anunciar que el próximo congreso se centrará en la transición energética, su impacto en la productividad y lo que representa en materia de derecho en las ciudades. Para este congreso ya confirmamos la asistencia del profesor Carlo Ratti, quien imparte docencia en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y ha impartido clases en la universidad de Harvard.



Será el 18 de octubre. Y en el marco de los diez años de la Fundación Francina vendrá con un objetivo mucho mayor, buscando ampliar los servicios que ofrece la fundación a sus usuarias y usuarios.



En definitiva, estamos construyendo una agenda de trabajo fuerte y ambiciosa. Esperamos celebrar diez años de alianzas, reflexión y diálogo con todos los sectores productivos y sociales del país.