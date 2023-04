Aunque pueda parecer sencillo escribir las fechas, ciertamente la redacción de ellas tiene su norma, la cual puede variar y eso depende del idioma. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, los anglosajones no las escriben en el mismo orden que los hispanohablantes.



Al respecto, la Fundéu nos dice que “es frecuente que la expresión de las fechas plantee dudas”, por lo que nos hace las oportunas recomendaciones para que no cometamos errores al asumir la manera en que otras lenguas, distintas a la nuestra, las escriben.



El orden que la ortografía académica recomienda es “día, mes, año (13 de abril de 2023)”, pero desaconseja que se escriba “mes, día, año (abril 13 de 2023”, porque esto es propio de los Estados Unidos y se ha extendido a otros países anglosajones.



Explican las Academias que “la opción más común en la escritura de las fechas es la que combina letras y cifras (13 de abril de 2023), con el mes siempre con inicial minúscula y sin omitir las dos preposiciones de”.



Asimismo, nos dejan claro que las fechas suelen escribirse solo con letras en documentos solemnes, escrituras públicas, actas notariales o cheques bancarios: trece de abril de dos mil veintitrés.



Otro detalle que debemos tener en cuenta a la hora de escribir fechas, es que para el primer día del mes puede usarse el número ordinal, forma preferida en América (primero de marzo), o el cardinal, más frecuente (uno de marzo).



“Cuando las fechas se escriban solo con cifras, el día, el mes y el año se separan con guiones, barras o puntos, y sin espacios: 4-6-1982, 8/7/1980, 12.9.08. La Ortografía recomienda no anteponer, salvo por imperativos técnicos, un cero a la cifra del día cuando esta es inferior a 10 (mejor 4/2/98 que 04/02/98); el mes puede escribirse en números arábigos (4/6/82) o —raramente en la actualidad— romanos (4/VI/82) y el año puede aparecer con los cuatro dígitos (7/5/2003) o solo con los dos últimos (7/5/03)”, nos comparte la Fundéu.



Otro dato importante que nos recalca la norma, es que cuando se escribe el año no se debe escribir ningún signo ni espacio entre sus dígitos (es correcto 2023 y no 2.023, 2 023 ni 2,023).



Además, tomar en cuenta que cuando se expresan fechas con una combinación de cifras para referirnos al día, y letras, para referirnos al mes, como el 11-S o 11-M, las Academias nos recuerdan que es válido escribirlo con guion, aunque la tendencia actual es suprimirlo.