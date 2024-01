Explicación de lo que ocurrió antes: José Francisco Peña Guaba, horas después de publicarse el pasado viernes la primera entrega del presente artículo, “salió de su escondiste”. Y hasta habló de una necesaria alianza de la oposición antes de las elecciones presidenciales pautadas para el 19 de mayo. Pero ya mi artículo estaba en proceso y no lo debo frenar.



Esta segunda entrega la comienzo con la siguiente frase que he citado en otros trabajos: “La política es la ciencia de lo posible”.



Sin importar que usted sea -o no- un ente de la política de estos tiempos y que vivimos día en República Dominicana, tiene que asimilar lo que encierra tan ajustada y objetiva opinión.



Pero, ¿cuál debe ser la manera de asimilar su contenido? Sencillo: poniendo en práctica conceptos que vayan acorde con claras ideas que beneficien a toda la sociedad.



Pero además, que esas ideas funcionen fundamentadas en finas y objetivas estrategias y puedan lograr convencer a sus seguidores. Y a quienes no lo son, porque estos últimos, si creen en la teoría que usted propaga, pasarían a ser parte de sus “fans”.



En mi rol de periodista, he tenido la oportunidad de cubrir grandes eventos, aunque cuando inicié mi labor profesional los primeros teclazos fueron para redactar noticias, artículos y reportajes del mundo de los deportes.



Pero, tras llegar a la redacción de noticiarios radiales (como fueron El Mundo al Día, de Radio Televisión Dominicana; Radio Mil Informando y Noticiario Popular), así como mi labor de corresponsal de agencias de noticias de Estados Unidos, por ejemplo: United Press International (UPI) y los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo, diarios editados en Puerto Rico); por necesidad incursioné en el periodismo general.



Con el tiempo, además de publicar 21 obras con temas deportivos y ensayos sobre el ejercicio del periodismo en República Dominicana, tuve el “atrevimiento” de escribir (en marzo del 2019) un libro sobre la realidad política de Estados Unidos intitulado Trump Vs Obama (¿Quién gana?).



En ese texto profundizo todo lo concerniente (especie de una radiografía) a las administraciones presidenciales de Trump y Obama.



Para dar más credibilidad a la icónica frase “la política es la ciencia de lo posible”, cito a estelares dirigentes políticos, que fueron gobernantes de sus respectivos países y que comprendieron el concepto del vocablo política.



Aquí refiero algunos de ellos: Nelson Mandela, John F. Kennedy, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Fidel Castro, Barack Obama, Bill Clinton, Adolfo Hitler, Nicolás Maquiavelo, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Fernández, Juan Domingo Perón, Carlos Menem…

Continuará…