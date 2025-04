¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! En esta entrega de Periodismo y Gramática empezamos compartiendo la siguiente expresión: “Supe que este lunes habrá un examen de matemáticas”.



Quisiera que luego de leer la frase detenidamente, ubiques si en la referida oración hay algún error gramatical y lo fundamentes mentalmente con base en tus conocimientos. Si asumiste que no hay un error gramatical, quiero que sepas que te has equivocado, porque sí hay una palabra que no cumple con la norma ortográfica establecida para ella y muchos lo pasan por desapercibido porque desconocen la norma para las disciplinas.



En este caso lo correcto es “Supe que este lunes habrá un examen de Matemáticas”. Como pueden ver, en el primer párrafo la disciplina está escrita con inicial en minúscula y este es el error gramatical al que hacemos alusión.



Pero, ¿qué nos dicen las fuentes oficiales al respecto? Pues la Fundéu nos explica claramente: “Los nombres de asignaturas, grados, diplomaturas y similares se escriben con mayúsculas iniciales en los sustantivos y adjetivos que los integran”.



Al mismo tiempo, hace la observación sobre esto en el ámbito de la comunicación y el déficit que prevalece en cuanto al conocimiento de las normas gramaticales para el uso de las mayúsculas y minúsculas, sobre todo en lo que concierne a las disciplinas.



“Existe vacilación en los medios de comunicación a la hora de utilizar las mayúsculas y las minúsculas en el ámbito educativo… De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, se aplica la mayúscula a los nombres y adjetivos que forman parte de las denominaciones e asignaturas o cursos, como pueden ser las carreras universitarias o los posgrados. Se escriben con mayúscula aunque el nombre coincida con el de la ciencia o disciplina que se estudia, que sí va con minúsculas”, expone la Fundéu.



Ejemplos con la norma gramatical aplicada correctamente serían los siguientes: “Estudié la carrera de Periodismo” o “Suspendió Química el año pasado”, pero debemos tener en cuenta que cuando no se refiere a la disciplina en sí como materia o curso, esta iría en minúscula, como ilustra la Fundéu en estos casos: “El campo de la medicina se enfrenta a grandes desafíos” y “Sus estudios revolucionaron la física”.



En el caso de que la denominación del curso o asignatura sea larga, se recomienda escribirla entre comillas y con mayúscula solo en la primera palabra cuando se cita dentro de un texto.

¡Gracias por leerme!