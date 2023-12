La visita de Tony Blair me deja muchas interrogantes, empezando por quién lo mandó a mediar en representación de Haití, o es que se olvidan que allí no hay autoridades válidas. El canal que se construye empezó como un proyecto privado que luego asumió el frágil gobierno. RD tiene que ponderar que no puede aceptar mediación sin antes saber a quién está representado Blair. Puede ocurrir que Haití no reconozca nuevos acuerdos porque considera que no se hizo con legitimidad. Blair tiene su programa “The Tony Blair África Governance Initiative” para brindar asesoramiento, ha trabajado con países africanos y no es una gestión gratuita. RD debe tener mucho cuidado con lo que se compromete.