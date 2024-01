El 2024 nos muestra que para las elecciones del 2028 tendremos un ambiente político joven. El liderazgo actual terminó su ciclo: Danilo Medina no puede participar. Hipólito Mejía tiene 82 años, Luis no podrá participar si cumple con dos periodos consecutivos, Leonel Fernández tendrá 74 años y le será difícil competir. Margarita Cedeño está buscando oportunidades, pero hay una camada de jóvenes políticos que conectan con jóvenes, y ella no. Abel Martínez tendrá experiencia. Los jóvenes políticos tienen en común que son hijos e hijas de dirigentes de siempre como Omar Fernández, Faride Raful, Carolina Mejía, Fellito Suberví, Yaya Sanz, Iván Hernández Guzmán, Wellington Arnaud, Karina Aristy, Víctor Fadul y Luis Miguel de Camps.