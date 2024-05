Es un paso de madurez política, lo que se esperaba era que la oposición lanzara sus discursos de quejas e irregularidades tras las elecciones. La alianza Rescate en su discursiva aseguraba que habría segunda vuelta ahora vemos que el argumento no tenía base y que solo era una esperanza porque se sabía que ellos no podían superar los votos del PRM. Abinader no superó el 62% de Danilo Medina, pero su victoria ha sido contundente lo que demuestra que la población está a gusto con su gobierno. Aun así, Abinader ya no será el mismo, por la cantidad de problemas que tiene pendiente a pesar de que puede gobernar sin oposición porque tiene todos los poderes.