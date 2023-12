Personalmente me opuse a la asignación del 4% del PIB para la educación, esa bulla de las sombrillas amarillas fue una protesta de moda para exigir dinero sin saber en qué se va a invertir. Eso mismo ocurrió con la lucha del medio millón para la UASD y miren cómo está. Ahora causa frustración evaluar los resultados y ver cómo se ha despilfarrado más de RD$1.1 billones de pesos. El desempeño estudiantil es deficiente sobre todo en matemáticas, lo que significa que los jóvenes aparte de no leer bien, ni entender lo que leen tampoco saben pensar. Se va a seguir botando dinero mientras no se cambie al cuerpo docente, de lo contrario seguiremos “por debajo del nivel”.