Las relaciones humanas son fundamentales para una vida en sociedad, por supuesto que relacionarnos implica vivir buenos momentos y malos también, porque cada cabeza es un mundo. Sin embargo, esa tendencia de sonar los “tambores de guerra” por cualquier diferencia es un enfoque equivocado de vivir en sociedad. Disentir es un derecho personal y no quiere decir que tengamos que romper vínculos, simplemente no estar de acuerdo es dar otra perspectiva al pensamiento y no debe implicar acciones de guerra en contra del otro. Recomiendo leer sobre inteligencia emocional para que tengan una vida exitosa en sus relaciones y aprendan a manejar los conflictos humanos con tolerancia