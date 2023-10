No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta de que mientras sigamos sin una visión nacional, los problemas seguirán sin resolverse. Si pasamos balance al tema haitiano, a la seguridad social, a la agenda política de EE.UU. para el país y a la sobrepoblación de la isla, parecería que son temas que no se resolverán nunca. La nueva generación de políticos hace de todo menos defender el interés nacional. Sabemos que tras la segunda guerra mundial y el surgimiento de los organismos internacionales los países han cedido su soberanía a una agenda de gobernanza global, pero, aun así, los políticos no han sabido hacer prevalecer el interés del Estado dominicano.