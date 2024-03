Todos ofrecen el primer trabajo a los jóvenes y a las madres solteras, pero nadie recuerda ni ofrece el último trabajo a los viejos ni a las viudas. Los viejos no pueden sobrevivir con su pensión y tienen que emplearse haciendo trabajos sumamente pesados para su edad como taxistas o seguridad. El viejo que en su juventud no compró una propiedad para alquilarla y vivir de esas mensualidades se jodió. La cobertura de salud es para jóvenes y los viejos son desechados por no ser negocio para las aseguradoras que ganan más asegurando a gente joven y sana. El sistema no está bien diseñado, es improcedente que luego de aportar a la economía los viejos caen en desprotección y en el olvido del Estado.