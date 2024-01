Si revisamos la prensa de la época previa al regreso de Leonel cuando le ganó las elecciones a Hipólito en el 2004 vemos que para entonces los argumentos de la campaña eran sobre la recuperación de la economía. Casi 20 años después, Leonel utiliza los mismos argumentos ahora contra Luis. Fernández quiere retomar por los cabellos su imagen de restaurador de la estabilidad económica con el agravante de que 20 años después el país no es el mismo y hay jóvenes que no conocieron sus gobiernos; esta estrategia me resulta extraña y curiosa. También, el hecho de que Mejía perdió contra Fernández y contra Danilo Medina, sin embargo, hoy en día mantiene buenas relaciones con Danilo y muy malas con Leonel.