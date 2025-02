Revista 110 perdió a Manuel Gómez, un fantástico asistente de producción que laboró por más de 20 años y nunca aceptó tomar vacaciones. Estaba comprometido con su labor y con el contenido del programa de forma apasionada que hasta le impidió estar presente en el nacimiento de algunos de sus hijos. Manuel murió de forma inesperada, ha dejado cinco hijos Enmanuel, Eliezer, Ismael, Katherine y Sausky Rubi, a sus familiares y a un equipo de trabajo que aún no se repone de su partida. Era oriundo de Barahona, inició estudios en ingeniería mecánica que no concluyó y que no le hizo falta porque como autodidacta adquirió un manejo excelente de distintos temas.