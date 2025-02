Me divertí cuando Petro dijo “que cocaína es ilegal porque se hace en Latinoamérica no porque sea más mala que el whisky”. ¡Pero que carajo presidente Petro! El presidente colombiano tiene problemas con su hijo, con su hermano, con su vicepresidenta, con su gabinete, con sus seguidores, con los empresarios y con los opositores que uno no se sabe si con tantos frentes abiertos podrá terminar su mandato, por eso prefiere hablar de cualquier cosa para distraer, con el agravante de que los colombianos están cada vez más disgustados. Petro habla, pero actúa poco, llega tarde para intervenir en los problemas como el de Catatumbo después de los muertos y 50 mil desplazados fue que actuó.