Esa es mi posición sobre los procesos judiciales que se han producido contra los funcionarios de Danilo Medina. No los defiendo, me parece que si hay pruebas está bien que sean sometidos y también espero condena, sin embargo, todos estos casos tienen una gran diferencia con procesos llevados en todos los anteriores gobiernos y es la “tirria” manía, odio o como usted quiera llamarlo. El hecho de que Miriam German fuera maltratada por Jean Alian y luego aceptara el cargo de procuradora no le despinta la idea de la venganza y eso se nota en este proceso en el cual el Ministerio Público se ve avasallante mientras logra acuerdos para forzar una condena.