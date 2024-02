No tenemos la menor duda, este es el tiempo de Luis Abinader, así como lo tuvieron en su momento Leonel Fernández y Danilo Medina. Abinader ha consolidado su liderazgo no solo por los resultados de las municipales sino porque la gente lo apoya. Y esto se debe a que ha hecho lo que los demás no hicieron: Ha reconocido sus errores, ha querido enmendarlos y no se vende como el “estadista” que lo sabe todo. Esto le gusta a la gente, lo humaniza, lo hace cercano y real. La coyuntura política le favorece porque el PLD está reducido y tiene miedo a nuevos escándalos y la FP no tiene toda la gente que dice Leonel. El empresariado le apoya porque es uno de ellos.