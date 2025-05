Nicolas R. Peralta, PhD, PE

Especial para elCaribe

Comentarios sobre hipótesis, conjeturas y especulaciones que se han divulgado a través de los medios de comunicación.

A partir de una revisión de los códigos y estándares que utilizan referencias de amenazas y especificaciones similares a las utilizadas en República Dominicana (ej. ASCE 7-16, ACI 318-19 etc.) se verifica que el objetivo implícito de desempeño de una estructura diseñada según las prescripciones de la normativa dominicana vigente es de que la probabilidad de un colapso total ocurra no más de una vez por cada millón de estructuras por año. Por otro lado, observe que, debido a la alta amenaza que existe en el país, el diseño estructural está normalmente gobernado por escenarios extremos, con cargas elevadas comparadas con las de uso cotidiano. En este contexto, en adición al enorme impacto que produjo la tragedia del Jet Set en la sociedad, se percibe una creciente preocupación por la recurrencia de fallos e incidentes estructurales que se producen en ausencia de eventos naturales o algún otro agente de importante consideración. En consecuencia, resulta imperativo que se identifiquen y se adopten las lecciones pertinentes para mitigar el riesgo de ocurrencia de eventos similares o de catástrofes múltiples en caso de que sí se presente algún fenómeno extremo.



El presente artículo es una continuación de la publicación del 1 de mayo de 2025, y analiza en detalle algunos planteamientos difundidos a través de los medios de comunicación y que incluyen: hipótesis, conjeturas, especulaciones y/o algunas tesis parcialmente sustentadas a las que el autor ha tenido acceso (en lo adelante simplemente “proposiciones difundidas”) sobre lo ocurrido en el Jet Set. El objetivo es mostrar la necesidad del rigor para la comprobación de las evidencias, llenar vacíos y responder a algunas interrogantes que podrían surgir de las partes interesadas.



Sobre las evidencias físicas:



Hasta el momento, las proposiciones difundidas no se han basado en estudios de las evidencias físicas del colapso. Un estudio de rigor requiere ser basado en pruebas y observaciones realizadas sobre evidencias físicas. El rigor también demanda un respeto a la cadena de custodia y un manejo cuidadoso de las evidencias para evitar contaminación y aumentar la confianza en los resultados.



Descripción del colapso y la(s) causa(s) inmediata(s):



Hasta el momento, las proposiciones difundidas se han centrado en las causas del colapso, pero no se ha planteado explícitamente una hipótesis sobre el modo de falla. Una investigación rigurosa usualmente comienza estableciendo las causas inmediatas y la secuencia de eventos que llevaron al colapso, para luego determinar la causa raíz. Observe que, dependiendo del modo de falla y la secuencia de eventos, los contribuyentes y/o causantes pueden variar significativamente.



Para determinar el modo de falla, se deben analizar las evidencias fotográficas y videográficas, entrevistas a testigos, datos geométricos y mecánicos de la estructura, un levantamiento de los elementos fallados y de los daños y más. Esto permitirá crear una reconstrucción numérica o computacional del mecanismo que servirá luego para probar hipótesis sobre las cargas, imperfecciones en materiales o geometría o alguna otra condición que causó el colapso.



Sobre si el colapso se debió a una sobrecarga cuasi-permanente del techo.



Muchos atribuyen el colapso del Jet Set a una sobrecarga cuasi-permanente de la estructura producto de un excesivo espesor del “fino” y la instalación de equipos pesados en los techos. Sin embargo, no se han presentado estudios cuantitativos que respalden estos planteamientos. Para determinar si el sistema estructural estuvo sometido a cargas superiores a las diseñadas o por encima de la resistencia instalada, es necesario revisar los planos y memorias de cálculo, la historia de cambios, realizar un levantamiento geométrico y mecánico de la estructura e investigar las características básicas relevantes de operación de los equipos instalados en los techos.



Es importante aclarar que cuando se establece este escenario como causa o contribuyente, se descartan de forma implícita algunas potenciales causas inmediatas del colapso. Por ejemplo, si hubo pérdida del presfuerzo, carbonatación del hormigón y subsecuente corrosión del acero, y/o algún efecto directo de la corrosión atmosférica y más, la sobrecarga podría no haber sido un factor. En otras palabras, en cualquiera de esos escenarios, el colapso habría ocurrido con o sin la sobrecarga.



Por otro lado, la hipótesis de que el colapso fue provocado exclusivamente por la colocación de equipos y el espesor excesivo de fino y/o cualquier otra sobrecarga cuasi-permanente, podría presentar retos por la independencia del tiempo (es decir, si estos elementos habían estado presentes antes y no había ocurrido el colapsado). En este caso, se requerirá de otro factor dependiente del tiempo o que se active en el instante del colapso para replicar el suceso observado. Por otro lado, la sobrecarga efectiva de la estructura pudo haber sido mayor en ocasiones anteriores. Tal es el caso de inundaciones en el techo, movimientos sísmicos verticales, o por sobrecarga temporal durante la instalación de los equipos o alguna otra actividad. Esos escenarios deben ser investigados y determinar si la sobrecarga debe ser vista como posible contribuyente al colapso.



En el caso de que la sobrecarga haya sido algún contribuyente, o su control actuar como agente preventivo del colapso, se debe también evidenciar a partir de un estudio de las evidencias físicas incluida la fractografía de algunas superficies de falla.



Sobre si un mantenimiento correctivo pudo haber prevenido el colapso



Las estructuras de hormigón, por lo general, rara vez son sometidas a una intervención mayor durante sus primeros años de operación. Sin embargo, pueden requerir sellamiento de fisuras esporádicamente. Por otro lado, evidencias de deterioro, agrietamiento mayor o deflexiones excesivas, podrían ser razones para emprender un plan de readecuación.



Se ha rumorado que la estructura del Jet Set presentó evidencias de deterioro, según comentarios de personas que visitaron el lugar días antes del evento. También se comenta que la estructura sufrió un incendio que pudo provocar daños que podrían requerir reparaciones. Por tanto, es recomendable entrevistar a visitantes, empleados, contratistas, inspectores, profesionales y a la gerencia del establecimiento. Las entrevistas deben ser separadas, neutrales, objetivas, confidenciales, y enfocadas en obtener información fáctica sin sesgo. Estas entrevistas, junto con otras evidencias, deben proporcionar información detallada sobre el alcance del incendio, posibles daños y observaciones sobre el estado de salud de la estructura antes del colapso.



La información recolectada debe analizarse para determinar si existe un vínculo entre algún defecto que requería mantenimiento y algún contribuyente o causante del colapso.



Sobre si las cargas dependientes del tiempo contribuyeron al colapso



Se ha comentado que las cargas variables en el tiempo podrían producir amplificación dinámica y una acumulación del daño en elementos estructurales, actuando como potencial contribuyente del colapso con una dependencia temporal. Estas cargas incluyen las vibraciones de equipos instalados en los techos, así como la carga acústica al interior del edificio.



Esta línea de investigación requiere de 1) definición del modo de falla, 2) caracterización de las cargas dependientes del tiempo, 3) un estudio de la fractografía en superficies críticas, 4) simulaciones que conecten datos y evidencias empíricas y establezcan el impacto de estas cargas.



Sobre si los materiales sufrieron degradación producto de la exposición a un medio ambiente agresivo

Así como la fatiga mecánica, la corrosión atmosférica y la degradación del hormigón tienen dependencia temporal y podrían actuar como contribuyentes al colapso. Esta línea de investigación requiere la caracterización de la corrosividad atmosférica del entorno del Jet Set, así como encontrar evidencias de que se ha producido degradación de los materiales y cuantificar dicha degradación.



Es importante evaluar el impacto de la degradación de materiales en la capacidad de carga de los elementos estructurales del edificio.



Conclusiones y recomendaciones adicionales



El rigor en la investigación de fallos estructurales eleva las posibilidades de que se identifiquen las causas y las lecciones. En los casos estudiados, aunque el autor reconoce el mérito que tienen como líneas de investigación del colapso, hasta el momento, aún no existen datos, análisis ni evidencias suficientes para ser categorizados como causantes, contribuyentes o agentes preventivos del colapso.



Por otro lado, la investigación del colapso del Jet Set podría incluir otras líneas de investigación no discutidas en el presente artículo. Así como también, posibles agentes preventivos derivados de algunas líneas discutidas en este artículo. Por ejemplo, de establecerse que el control de la sobrecarga es un agente preventivo del colapso, se derivan otros agentes preventivos o lecciones como: 1) la necesidad de una regulación especial sobre cambios en estructuras existentes, 2) el requerimiento de permisos especiales para la colocación de equipos pesados en techos, 3) las inspecciones, 4) implementación de bitácoras de construcción y más.



Determinar las causas del colapso de una estructura es una tarea compleja. Si bien algunos comentarios difundidos en los medios pueden ofrecer información valiosa, es crucial esperar a que se concluyan trabajos de peritaje que cumplan con el rigor debido y así tener mejores garantías de que se adoptaran las mejoras en el diseño, construcción y operación de las estructuras que minimicen el riesgo de futuras catástrofes.