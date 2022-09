Hace algunas semanas empezamos a analizar los desafíos y las oportunidades de una estrategia de movilidad urbana sostenible en la República Dominicana. En esa dirección, vimos cómo incrementar la inversión en un sistema más eficiente de transporte, reduce muertes, incrementa productividad y mejora la calidad de vida.



Exploramos el impacto que este tema tiene en la calidad educativa. Y vimos algunas pinceladas en torno a las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas e infantes.



Ahora, para contar con una visión estatal, hicimos algunas preguntas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Lo primero que preguntamos, fue ¿Cuáles son los principales desafíos de la República Dominicana en materia de movilidad urbana sostenible?



El equipo de INTRANT dijo que:



“Los principales desafíos van orientados a que se cuente con un sistema de transporte que sea sostenible y seguro”.



Agregó que: “Lo primero es que, en materia de cifras oficiales, la mitad del parque vehicular es viejo y también corresponden a motocicletas.



Ya se sabe de antemano que estos son los modos de transporte más involucrados en accidentes y sus conductores los más afectados, manteniéndose una de las tasas más altas de América Latina en materia de muertes por accidentes de tránsito”.



El equipo de INTRANT reconoció la necesidad de aumentar la oferta de transporte público:

“Ahora bien, no alejado de esto está seguir aumentando la cobertura de un transporte de calidad para dignificar la vida de los dominicanos. Ya se tiene en curso ampliación de capacidad de la línea 1 y extensión de línea 2 del Metro, construcción de segunda línea de teleférico y 3 corredores de operadores reformados en operación, entonces se debe seguir incrementando el número de corredores para construir el sistema integrado de transporte público, que también incluye modos alternativos como la bicicleta y contar con mejores aceras para favorecer los desplazamientos a pie y que sean accesibles”.



Toda esta parte se corresponde con análisis que se han hecho en los medios de comunicación y estudios especializados durante los últimos años. Es decir, en ese punto en concreto, la visión del órgano estatal está en consonancia con los debates vigentes. Sobre todo, en un contexto en el que, de acuerdo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el Distrito Nacional se realizan más de tres millones de viajes diarios, con un tiempo promedio de una hora y 15 minutos de un punto de origen a punto de destino.

Cabe recordar que, de los viajes diarios en el Distrito Nacional, 42% se realizan en transporte privado. El 20% es a pie. El transporte público ocupa el 36%.



Para profundizar en torno al panorama de la movilidad urbana sostenible, le preguntamos al INTRANT ¿cuál es el estado de situación del Gran Santo Domingo en lo que a movilidad y sostenibilidad se refiere? La entidad contestó que:



“El estado actual de la movilidad radica en que se tiene una centralización de los desplazamientos del Gran Santo Domingo hacia el centro o distrito nacional, lo cual se refleja en las horas pico de la mañana y de la tarde saturando los puentes y vías de acceso. Eso, sumado a que los viajes, en mayor proporción (42%) son en vehículos privados, hace que el congestionamiento sea notable”.



El órgano gubernamental añadió que: “También se tiene una oferta de cerca de 18 mil unidades de baja capacidad o conchos y con más de 20 años de operación lo cual hace que el servicio de transporte público urbano no sea atractivo, esto adicionando que las rutas interurbanas tienen sus despachos o salidas dentro de la ciudad también”.



Respecto a ese punto, hace años que el país intenta reducir las entradas de vehículos de transporte interurbano al centro de la ciudad. Justamente, una de las líneas del Plan de Movilidad Urbana de Gran Santo Domingo identifica este fenómeno como causante de parte de las barreras de agilidad en el desplazamiento urbano.



También hay que recordar que recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, informó sobre el inicio de un plan de construcción y restauración de aceras y contenes en el Distrito Nacional. EL proyecto contempla una inversión de más de 460 millones de pesos. La medida es de aplaudirse, aunque demanda de una vigilancia atenta de parte de la ciudadanía y organismos de la sociedad civil, sobre todo para que cumpla con los estándares de accesibilidad que faciliten la autonomía de todas las personas.



“En cuanto a los desplazamientos peatonales, se tiene conocimiento justamente por el plan de movilidad urbano sostenible del Gran Santo Domingo, que más del 20% camina, entonces esto apunta a que se trabaje para mejores condiciones físicas de las aceras, que van desde tipo de superficie, ancho, pendientes y hasta iluminación”.



Asimismo, el INTRANT considera que “Hacer la movilidad sostenible requiere generar patrones diferentes de desplazamientos que conlleva estructurar un sistema de transporte de calidad, colectivizar el transporte, usar tecnologías limpias para una mejor calidad del aire”.



Este punto es especialmente sensible, si se considera que alrededor del 20 por ciento del CO2 del Gran Santo Domingo se genera a través del transporte. Dicho de otro modo, mejorar la calidad en el transporte y ampliar la matriz de movilidad tiene un impacto que se extiende a la prevención de enfermedades respiratorias, cumplimiento con una. La respuesta del INTRANT fue: “parte del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y extensión de la esperanza de vida de las personas”.



Pero, entendiendo que la ejecución de transformaciones como las que demanda el sistema de movilidad urbana en el país no depende de un sólo actor, quisimos saber de qué modo se involucran los distintos sectores de la vida nacional en las acciones que se realizan en el país en materia de movilidad urbana sostenible “La movilidad sostenible implica un enfoque integral en su aplicación ya que no solo ofrece mejor calidad de vida en cuanto ahorro de tiempo, mejor calidad del aire, un sistema integrado de transporte, cruces seguros. En fin, conlleva beneficios directos de los usuarios y cuando se realizan se tiene un proceso participativo y de acompañamiento con los principales actores”.



Esta entrevista forma parte de la agenda temática que agota la Fundación Francina de cara a la celebración del congreso internacional “Movilidad, Empleabilidad y Productividad”, que se celebrará el 20 octubre en el Embassy Suites By Hilton. Se trata de un espacio de discusión en torno a las oportunidades, buenas prácticas y desafíos aplicables al país en materia de movilidad.



En las próximas semanas se abordarán consultas con otros sectores relevantes. El objetivo es contar con la perspectiva más amplia y plural posible sobre el tema, de modo que al llegar al Congreso exista una base profunda de conocimiento que permita elevar el nivel de la discusión.