Estamos en presencia de un gobierno que muestra un gran apego por el dinero ajeno. Se ha acostumbrado al uso indebido de los “chelitos del pueblo” para la compra de votos y para la promoción de la imagen presidencial.



El pasado 7 de diciembre el presidente Abinader afirmó “…este jueves la entrega del Bono Navideño de 1,500 pesos, con el que serán beneficiados 2.5 millones de dominicanos, marcando un precedente como nunca lo había hecho ningún gobierno”.



Estamos de acuerdo. En la historia del país ningún gobierno se atrevió a utilizar de manera tan irresponsable los “chelitos del pueblo” para su beneficio. Ningún presidente ha actuado de forma tan descarada para comprar voluntades a cambio de votos.



Cayeron en cuenta que la “fundita” y el reparto de cajas es muy evidente y fácil de documentar. Las tarjetas se pueden entregar de manera sigilosa. En lo oscurito. Sin testigos y sin dejar rastro ni huella. Pusieron en marcha, la “operación bono por voto”.



El pasado 15 de enero Abinader afirmó que la pobreza del país cayó 4 puntos porcentuales en un año. De acuerdo con las cifras oficiales, en 2023 el total de personas en situación de pobreza general, extrema y moderada, se estimó en 2,317,653 hombres y mujeres, incluyendo bebés, menores de edad, adolecentes, adultos y envejecientes.



No obstante, Abinader dio la instrucción de emitir 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño, adicionales a las que entrega el programa Aliméntate que beneficia a 1,510,432 hogares.



Si las cifras oficiales estimaron en 2022 un total de 594,270 hogares en condición de pobreza extrema y moderada, por qué imprimieron 2.5 millones de tarjetas. Emitieron 1,905,730 más de tarjetas que de hogares pobres. 321% más. ¿Acaso entregarán tarjeta a los bebés y a los menores de 18 años?



No cabe duda que el gobierno del cambio entiende la política social al revés. La República Dominicana es el único país del mundo en donde se reducen los pobres y aumentan los beneficiarios. En tres años, el número de familias recibiendo subsidios del programa Aliméntate se incrementó en 68.2%. Es evidente que el gobierno decidió comprar las elecciones y le puso precio al voto, demostrando que los “chelitos del pueblo le rinden, rinden”.



Con este mal gobierno hemos involucionado de la transparencia a la opacidad total. Eliminaron el nombre y el número de cédula del beneficiario en 1,510,432 tarjetas de Supérate. Hicieron lo mismo en 2.5 millones de tarjetas del Bono Navideño. ¿Quién lo decidió?, ¿Qué quieren ocultar? ¿A quiénes les entregarán las tarjetas que tienen bien “guardadas”?



Crearon un sistema paralelo para la emisión, entrega y la administración de las tarjetas de débito que se opera desde el Banco de Reservas, sin rendirle cuentas al pueblo, y también han abultado deliberadamente los padrones de beneficiarios para justificar la emisión y entrega de 4,010,432 de tarjetas: 1,510,432 Aliméntate más 2,500,000 de Bono Navideño.



La semana pasada la Fuerza del Pueblo denunció ante la opinión pública la puesta en marcha de la “operación bono por voto”. Hemos acreditado con las cifras oficiales en las manos que se están utilizando los “chelitos del pueblo” para la compra de votos.



Vamos a solicitar que, tan pronto se inaugure la nueva legislatura los bloques parlamentarios de la Fuerza del Pueblo promuevan la formación de una comisión investigadora que llame a comparecer y rendir cuentas a la directora de Supérate. También hemos instruido a nuestros delegados ante la Junta Central Electoral que soliciten a la Junta Central Electoral (JCE) que emita una resolución por la cual se prohíba la entrega y activación de tarjetas y bonos después del 20 de enero, como lo hizo voluntariamente el gobierno de Leonel Fernández en enero de 2008 con las tarjetas de “Comer es Primero”.



Asimismo, se está solicitando al Banco de Reservas un informe y la base de datos con el nombre, el número de cédula, la edad y el lugar de residencia de las personas que han activado tarjetas Aliméntate, Bonogas Hogar y Bono Navideño. El número de tarjetas emitidas, entregadas, activadas y las que no se han activado.



De igual modo, un reporte con los montos y fechas de los recursos que el gobierno le ha transferido, detallando cómo se han utilizado, el monto del saldo actualizado, así como el total de cuentas de ahorro que han habilitado para que el gobierno transfiera fondos a personas.



Cuando un gobierno ineficiente y desesperado no tiene resultados que mostrarle al pueblo, recurre a las patrañas y las malas artes para intentar mantenerse indebidamente en el poder.



A la gente se le cumple, no se le engaña. Tuvieron su oportunidad y traicionaron la confianza del pueblo. “Con las necesidades y los chelitos del pueblo no se lucra políticamente”. E’pa’fuera que van.