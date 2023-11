Los dominicanos residentes en el exterior además del extraordinario aporte de dólares que fortalecen la economía, también mantienen un importante protagonismo en el turismo. En más de una oportunidad el Banco Central ha explicado que las remesas del exterior y los ingresos por turismo han sido soportes muy importantes en la recuperación de nuestro dinamismo económico.



Su comportamiento reciente no era el esperado. Tampoco estaba programada la caída de la economía local y mundial por la pandemia desde el 2020. De igual manera, no estaba previsto que nuestro turismo reaccionaría de la manera espectacular cuando Gobierno y sector privado, diseñando de manera coordinada la estrategia para su recuperación, decidieran abrir el país y convertir al sector turismo en motor de la recuperación económica, con agresivas medidas que nadaban contra la corriente. Pero resultó que sí.



Los últimos resultados completos y detallados del comportamiento del turismo ofrecidos por el Banco Central, corresponden al período enero-septiembre. Indican que en los primeros 9 meses del 2017 llegaron 591,124 turistas étnicos (dominicanos no residentes) como los identifican algunos ahora, que sumados a los 4.1 millones de turistas internacionales redondearon las llegadas en 5 millones.



En los meses enero- septiembre en el 2018 recibimos 680,881 turistas de origen dominicanos, un incremento del 15% y en el 2019 llegaron 780,378, un aumento del 14.6%. Por la pandemia la cifra bajó a 402,953 en el 2020, pero al año siguiente el éxito de la apertura del turismo trajo al país, 958,347, al producir el primer gran salto con un 137.8% de incremento.



En los primeros nueve meses del 2022 siguió creciendo la presencia de turistas dominicanos con un 988,150, un aumento del 3%, para luego bajar a 959,569 (caída del 2.9%) en el mismo período del 2023. Esto nos dice que este año los dominicanos dispersos por son un mercado tan importante, que solo es superado por los estadounidenses que ocupan el primer lugar ya que recibimos 1.9 millones de turistas con esa nacionalidad. Los canadienses, que son el segundo grupo sumaron 636,259 turistas.



Insistiendo en esta comparación, el informe del Banco Central sobre las llegadas de turistas por nacionalidad de las diferente regiones en los meses enero-septiembre del año en curso es la siguiente: Europa: 843,270; América del Sur: 829,136, y América Central y el Caribe: 484,230 turistas.



En los primeros nueve meses del año en curso la estadía promedio de los turistas dominicanos reportada por el Banco Central fue de 16.2 días y el gasto promedio US$787.77. Si se sabe que el gasto del turista dominicano tiene una importante derrama en la economía, pero no el mismo impacto que el turista internacional en el sector hotelero. Muchos comparten con sus familiares o usan el nuevo modelo de alquiler vacacional.



Este comportamiento y su condición como mercado disperso, no reduce su importancia, aunque la gran mayoría de ellos llegan de Estados Unidos. Igualmente sabemos que su principal motivación como estos turistas no es la calidad de nuestra oferta turística. Pero su aporte al país es doble: remesas y turismo.