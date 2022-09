Mientras se debatía si el cuatro por ciento para la educación debía mantenerse o no, puesto que según los datos que suministraron funcionarios de este gobierno, desde su aprobación, esta partida nunca se había ejecutado como debía, la gran pregunta de quienes apostamos a que este país siga adelante es: ¿podrá la ciudadanía contar con una educación mínimamente buena?



Creo que el gobierno del Presidente Luis Abinader tiene en sus manos una oportunidad de oro. Ya han transcurrido dos años de su gestión, pero aún hay tiempo. Hay quienes argumentan que un problema tan neurálgico no puede ser resuelto en dos años o en cuatro, no obstante, sí es posible iniciar acciones que puedan llevarnos a ejecutorias que se sostengan en el tiempo, aunque otra de las debilidades que enfrenta la población, es que ningún gobierno quiere dar continuidad a las ejecutorias positivas que implementa otro gobierno.



Se ha perdido tiempo en hacer un levantamiento real de la situación de la educación –un diagnóstico creíble y riguroso– y los avances que logró, si los tuvo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en sus últimos ocho años de gobierno. El Ministerio de Educación pospuso la apertura del año escolar 2022-2023 para el próximo miércoles, por recomendación de los organismos correspondientes, ante el paso de la tormenta tropical Fiona.



La realidad es que la educación requiere de dolientes, no solo es cosa de un presupuesto que se demostró en esta oportunidad que no se ejecutó. Es esta la oportunidad de oro para trabajar en firme, no solo en habilitar planteles, sino y lo más importante, mejorar su calidad a todos los niveles.



Merece una revisión importante el contenido que se le sirve a los estudiantes, la preparación y capacidad de los maestros. Requiere además una mirada profunda el currículum estudiantil. En fin, hay que trabajar.



Hay una preocupante demanda de aulas, y es en ese orden que el Ministerio de Educación exhortó a los padres que no hayan encontrado cupos en las escuelas a acercarse a los distritos educativos de sus respectivas demarcaciones, a fin de inscribirlos en colegios y garantizarles que no se queden fuera de las aulas. Se tiene previsto que, en el acto de apertura de este año escolar, al que se espera la asistencia del Presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Ángel Hernández, se inauguren 14 nuevos planteles.