El presidente de la República hizo bien en proponer una ley con incentivos para para reducir los costosos de servicios internacionales para la aerolíneas dominicana, costos en los que no incurren las internacionales. Esto podría mejorar la posición de las empresas que hacen un esfuerzo meritorio para que surja un sector aeronáutico local.



Ahora el presidente Abinader debe mirar para el otro lado de ese mercado y analizar los costos que tienen las aerolíneas internacionales que se ocupan del transporte de turistas que vienen de mercados lejanos, Europa y el Cono Sur, que son segmento importantes que complementan el turismo de la costa Este de Estados Unidos y Canadá.



La primera en abandonar el mercado fue Air France una de las más importantes aerolíneas de Europa, aliada tradicional del turismo dominicano, con vuelos a Santo Domingo y Punta Cana, que alimentan los hoteles del litoral Este.



El año pasado llegaron al país 217,188 franceses, y el 49% vino en los meses enero-abril y el resto en mayo-diciembre. En el 2019 recibimos 211,188, el 47% en los meses enero-abril. Son los meses de frio en Europa. De este continente en el 2019 recibimos 1.2 millones de turistas, el 18% del total que llegaron por vía aérea. El 56% en los meses enero-abril y noviembre-diciembre. Los meses fríos, o la temporada alta para el Caribe.



Air France ha dado la señal. Deja de volar todo el año a Santo Domingo y Punta Cana. Se convierte en una aerolínea de temporada. En el verano baja la demanda y baja la ocupación pero se consume la misma cantidad de combustible en los vuelos, y las ganancias caen al suelo y hasta desaparecen totalmente.



La queja es el alto costo del combustible de avión en el país. No lo fijan los aeropuertos como quiso decir alguien por ignorancia o por cualquier otro motivo. El precio lo fija el Ministerio de Industria y Comercio. Por ejemplo, el último comunicado de precios publicado el 17 de febrero y termina hoy 23. Fija el precio del galón de avtur en RD$217.31. Se distribuye así: $178.22 el precio básico de “paridad de importación”; $17.88 impuestos, $15.53 al distribuidor y $5.68 al transportista.



Parece poco. Pero resulta que un vuelo desde República Dominicana a Francia, España o Alemania consume por lo menos 15,000 galones de combustibles. Si es a países más al Este (Rusia, Polonia, Ucrania, etc.) puede superar los 20 mil galones.



Un vuelo a París que consuma 15 mil galones puede pagar más de RD$268 mil en impuestos por combustible, y RD$3.2 millones en total a quien lo suministra en el aeropuerto. Son más de US$58 mil que con 300 asientos en la aeronave el costo es de US$194 aproximado por asiento. Esto solo en el viaje de regreso. Esto es lo que ha explicado Air France a los agentes de viaje. Ya una segunda aerolínea cesó sus vuelos desde Francia al país. Este es un tema importante en la agenda.