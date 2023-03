Navegando a contra corriente del turismo mundial, República Dominicana sigue adelante con números positivos. La Organización Mundial del Turismo (OMT) –que reúne a los Estados- espera la recuperación del sector a escala global para el 2024. Lo mismo ha planteado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que representa las grandes empresas e instituciones del sector privado como nuestra Asonahores. Mientras la mayoría de los países esperan la recuperación, nosotros no solo logramos superar el hueco que creó la pandemia, y además crecimos un 22% en relación con los números previos a la crisis global que creó la aparición de la COVID19.



En el 2018 recibimos 6,568,888 turistas para un crecimiento del 5.6% con relación al año anterior. En el 2019 el tema de las “muertes misteriosas”, que resultaron ser muertes problemas normales de salud, nos quedamos con 6,446,036 turistas, sumando extranjeros y dominicanos no residentes. La propaganda negativa provocó una caída del 6.5%.



Lo del 2020 y 2021 fue una caída estrepitosa, pero el cambio de estrategia a partir de agosto, basado en una estrecha alianza con el sector privado, y una dinamización en el Gobierno con la creación del Gabinete de Turismo, con el presidente Luis Abinader a la Cabeza y el Ministro de Turismo coordinando. El 2021 sirvió para calentar los motores y poner a prueba algunas estrategias atrevidas de apertura del sector turismo y la economía, que mostraron que si se podía. Al llegar el 2022 el tren estaba en marcha a buena velocidad. Mes tras mes los turistas internacionales y los dominicanos residentes en el exterior respondieron y aceleraron la locomotora.



La presidencia, el Ministerio de Turismo y todo el Gobierno, más los hoteleros y otros segmentos de la cadena de valor del sector, llegaron al final del año pasado a toda velocidad, acumulando cifras que mostraban que con cambios y ajustes, el turismo sí podía volver a la senda del crecimiento, aun en medio de la crisis y con resultados más notables que en períodos anteriores.



Enero pasado fue muy bueno con 674,737 turistas. Un 13% más que el 2019 y un 27% más que el 2022. Ayer el ministro David Collado y la viceministra Jacqueline Mora subieron al escenario a presentar un febrero con cifras buenísimas: 661,088 turistas, 567,932 extranjeros y 93,156 dominicanos no residentes. Un 9% más que en 2019 y un 17% más que en el 2022. Estamos superando las buenas cifras del 2022 con las buenísimas del 2023.



Ayer el ministro David Collado dijo que trabaja para no perder el turismo francés, nuestro principal mercado en la Comunidad Europea, amenazado por falta de vuelos, y en su viaje a la Feria Internacional de Berlín (ITB) hará una parada para un encuentro con Air France, que se reitera por el alto costo de los dos impuestos dominicanos a los combustibles de avión.



Vale el intento. En los resultados de febrero Francia aportó el 4.5%, tercer país de origen, y de París llegó el 1.38%, segunda ciudad después de Nueva York con un 4.4%.