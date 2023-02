¿Y qué esperan las mujeres y los hombres de las últimas generaciones para demostrar su disposición de participación en el “relevo histórico de la antorcha política”?



En la Fuerza del Pueblo tenemos presencia dos sobrevivientes de la generación de los sesenta, fuimos llevados por el profesor Bosch y nos une la cohesión de ideas políticas en 63 años de convivencia. Fuerza del Pueblo es la organización para el relevo generacional y el pase de la antorcha histórica. Pero, es obvia las indecisiones de integrantes de últimas generaciones para decidirse optando por candidaturas. Son excelentes dirigentes que tienen la gracia de recibir la antorcha de una generación intermedia situada entre nosotros dos, los de los sesenta, con esos excelentes dirigentes. Esa intermedia encabezada por el Dr. Leonel Fernández.



Entre estos excelentes dirigentes los hay que pueden posicionarse electoralmente por sus recientes aportes y labores reconocidas, y podrían ser elegidos exitosamente.



¿Y qué espera Omar Fernández para definir su candidatura a senador por el Distrito Nacional? Los hemos visto crecer por méritos propios llegando a diputado, después de asumir la causa de no tocar la Constitución, que le dio a él la actividad política.



¿Y qué espera Keyla Reyna para optar por la candidatura a la senaduría por la provincia de Santo Domingo? Más de dos lustros viéndola crecer por su inmensa capacidad de trabajo político sin descuidar su condición de madre y esposa, ganándose el espacio de ser la más votada en el partido en elecciones recientes.



¿Y qué esperan Rafa Paz y Nerys Martínez para ser candidatos a alcalde y vice-alcaldesa del Distrito Nacional? El primero, involucrado entre organizaciones de hombres y mujeres para la gestión financiera y administrativa, y la segunda con más de tres lustros de experiencia municipal, entre otros desde su rol de regidora en el Distrito Nacional.



¿Y qué espera Carlos Guzmán, el mejor alcalde vigente del país desde Santo Domingo Norte para optar por la reelección? Hombre que se expresa en el lenguaje del pueblo porque vive entre sus dificultades, carencias y reclama bienestar para los que viven en la demarcación que administra.



¿Y qué espera Alexandra Peña para presentarse como alcalde por Santo Domingo Este? Dos décadas viéndola crecer, especialista en medios electrónicos y excelente administradora. Igual ocurre con dos que compiten en Santo Domingo Oeste por la alcaldía, se podrá ver quien marca mejor entre Aquilino Serrata (Son) y Francisco Luciano. Santiago espera por Demóstenes Martínez, para la senaduría, de quien fue de los constituyentes del 2010, consagrado, prudente, brillante y honesto joven dirigente.



¿Y qué espera Altagracia Gonzáles para alcaldesa De Santiago de los caballeros? Fue legisladora, consagrada dirigente que le da de frente a lo que afecta a su pueblo; respetada y querida por su capacidad para servir siempre con una sonrisa que habla de su gran disposición.



No sé qué respuestas tienen porque a ninguno he preguntado sobre lo expuesto. Pero, les digo citando al más admirable científico, Albert Einstein: “Solo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible”. Puede que no sepan cuál camino tomar en una bifurcación: uno a la derecha fácil con árboles y frutos tóxicos, sin aves ni flores; sin alma. Otro a la izquierda, con tierra fértil esperando las manos humanas para desarrollar riquezas con inclusión social.