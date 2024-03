En esta semana los candidatos presidenciales de cada partido anunciaron sus compañeras o compañeros de boleta. En los cuatro principales partidos la selección de esa persona generó comentarios muy positivos debido a que quienes fueron escogidos, hombres y mujeres, llenaron las expectativas y muestran una gran calidad como profesionales o como militantes de causas políticas y sociales.

El presidente Luis Abinader decidió continuar con Raquel Peña. Una decisión correcta, pues doña Raquel ha demostrado ser una gran gerente y una ayuda muy especial para el mandatario. Leonel Fernández escogió a Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared Pérez. Ingrid es una gran profesional con ciertos niveles de experiencia en lides políticas, que refresca la imagen de Leonel, pero por sus vinculos históricos con el PLD ha generado algunas suspicacias. En el caso del PRD, Miguel Vargas escogió a Joel Díaz, un brillante joven, con mucha experiencia y capacidad, que forma parte de la nueva generación de políticos.

La sorpresa agradable y el gran impacto en la selección lo produjo Abel Martínez. La selección de Zoraima Cuello fue una decisión correcta, justa y beneficiosa para la imagen de capacidad y eficiencia que él quiere mostrar como candidato y virtual presidente de la República.



Los especialistas en campañas electorales afirman que lo esencial para elegir un compañero de boleta es que no si no suma votos, tampoco reste. En el caso de Zoraima puede ser que no sume millones de votos a Abel, pero su elección incide de manera directa en los sectores profesionales, en los jóvenes que valoran la capacidad, en la clase media que quiere estabilizar su nivel de vida, en los sectores populares que quieren políticas públicas que le ayuden a vivir con dignidad y niveles de prosperidad. Y todo eso incide de manera significativa para que esos sectores voten en favor de Abel, es decir, que la elección de Zoraima le reporta muchos votos a Abel y fortalece la calidad de su oferta presidencial.



Zoraima es una de las profesionales dominicanas que más conocimiento tiene del funcionamiento del Estado. Honesta, íntegra, humilde. Su preparación y capacidad gerencial son reconocidas por todos . Tiene un doctorado en Educación con especialidad en Liderazgo Organizacional y un post-doctorado en Gestión del Conocimiento. También tiene maestrías en Transformación Digital y en Alta gerencia y postgrado en Dirección de Operaciones. Posee una licenciatura en Contabilidad, y tiene certificación internacional en programas de liderazgo y mentoría.



Zoraima tiene casi tres décadas de ejercicio en la función pública. Fue parte fundamental del equipo del Ministerio de la Presidencia de los gobiernos de Danilo Medina, que encabezaba Gustavo Montalvo. Desde su condición de viceministra, se encargó del SISMAP, que busca transformar la administración pública para darle mayor transparencia. Asimismo, tuvo un trabajó directo y muy especial en proyectos tan efectivos y favorables a la población como son República Digital y el 911.



Zoraima es también un experimentada profesora e investigadora. En la actualidad ocupa la posición de vicerrectora ejecutiva de la Universidad del Caribe y es autora de varios libros. Danilo Medina Sánchez”, entre otros. El libro sobre Danilo Medina, publicado el año 2016, es un excelente análisis de las características del presidente dominicano que ha mostrado una capacidad gerencial extraordinaria, que realizó dos gestiones de gobierno con resultados efectivos y de los cuales la propia Zoraima fue un puntal de apoyo muy importante y destacado.



Al informar sobre su decisión, Abel expresó que se sentía muy orgulloso de escoger a Zoraima. Dijo que ella es “una joya del PLD, con una trayectoria que habla por sí misma, con una mirada fresca y es incansable cuando se trata de ayudar a los demás.” Y Abel tiene razón. Zoraima no se cansa de ayudar a los demás y sabe bien cómo desarrollar políticas públicas para lograrlo. Ella, con humildad y sencillez, al momento del anuncio, expresó lo siguiente: “Es hora de retomar el rumbo, de devolverle la esperanza a la gente. Estoy convencida que cuando la vida del pueblo mejora, todo el país crece”. La suerte está echada y estamos convencidos de que Zoraima sabrá navegar en esta nueva y complicada travesía y llegará al puerto con mucho éxito.