Activista pro derechos LGBT Juanjo Cid lanzará precandidatura a regidor

El activista pro derechos LGBT Juanjo Cid lanzará su precandidatura a regidor en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática.

El precandidato realizará el lanzamiento el jueves 3 de agosto, a las 7:00 de la noche, en la avenida México, frente al Liceo Estados Unidos.

Con un volante en el que aparece maquillado, con collar y pulseras, el activista pro derechos LGBT invitó a la colectividad a conocer sus propuestas.

«Saludos buenas! Ya llego la hora de que hablemos de como hacer que Santo Domingo sea más segura, más practica y más divertida. Ven acompañame a hacer historia!» escribió el activista.

Al acto de lanzamiento están invitados Minou Tavárez Mirabal, presidenta del partido. Asimismo, Mario Sosa, regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional; Sergia Garván, feminista y activista social, y Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos.

El anuncio del activista pro derechos LGBT genera diversos comentarios en las redes sociales.

Saludos buenas! Ya llego la hora de que hablemos de como hacer que Santo Domingo sea más segura, más practica y más divertida. Ven acompañame a hacer historia! #masbuenapolitica #opciondemocratica #yaeshora pic.twitter.com/kdWIya6Ccv — Juanjo Cid 🏳️‍🌈🇩🇴 (@eleditorcuir) July 31, 2023

«Para mí es un ciudadano que quiere ejercer una derecho constitucional. No entiendo el porqué de la etiqueta», «Y este no es de los que dicen que Duarte era parte de esa enfermedad mental llamada LGTB. Cuantas cosas una tiene que ir ver», «Lo chulo es que la comunidad alfabeto…no votara por el. Me sorprenderia si llega a ocupar el cargo. Deben de ser muyyy malos los demas para que el gane», «Dónde dice que los gays no pueden aspirar a políticos? Han llegado hasta los más altos puestos, pero escondidos. Ahora este lo es a la clara y lo quieren crucificar?» son algunos de los comentarios.