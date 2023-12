A más de tres meses de haber sido rehabilitada una parte del canal La Vigía, tras el conflicto por la construcción de un lateral para extraer agua del río Masacre en Haití, este no ha sido utilizado.



Parceleros de la zona expresaron que esta rehabilitación hecha por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), no les aportó ningún tipo de solución a los problemas de la zona de riego de La Vigía, donde existen miles de tareas de terrenos.



Trabajadores del proyecto amenazaron con protestar en las oficinas del Indrhi, debido a que tienen tres meses sin cobrar sus honorarios.



Papito Mendoza, Ramón Cruz Estévez y otros brigadistas que pidieron reserva de sus nombres por temor a represalias, dijeron que en la oficina del Indrhi les prometieron pagarles quincenalmente, pero según afirman, pasaron tres meses y no han cumplido su promesa.



Pidieron a las autoridades que cumplan con el pago de sus jornales para pasar unas fiestas navideñas con dignidad junto a sus familiares.



Afirmaron que desde que el presidente Luis Abinader realizó las pruebas de encendido de las bombas en Dajabón, hace más de dos meses, estas no han vuelto a ser encendidas.



La información fue confirmada por residentes en los alrededores del canal, en el barrio Las Colinas al lado del cuartel del Cesfront en Dajabón, donde fueron instaladas las tres bombas que aportarían entre 9 a 11 mil galones de agua por minuto.



Afirmaron que hay escombros en el interior del canal por el tiempo que tiene sin uso.

Parceleros fueron engañados.



Mientras que los parceleros de la comunidad la Vigía alegaron que fueron engañados por las autoridades, que les prometieron la rehabilitación completa del canal, para llevar agua hasta lugares que hace alrededor de 20 años habían desistido de sembrar porque el canal La Aduana fue inhabilitado.



Francisco Rodríguez, en nombre de los parceleros afectados en La Vigía y la Colonia Japonesa, dijo que en varias ocasiones se han referido a las autoridades del Indrhi, que les prometieron ir en su auxilio, pero no han cumplido hasta la fecha.