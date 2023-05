Empresarios y líderes comunitarios esperan disputa con sindicato se resuelva

“Barco parado no gana flete”. Es una expresión muy popular que han hecho suya los empresarios, comerciantes, transportistas y líderes comunitarios de Maimón, provincia Monseñor Nouel, quienes piden la reapertura de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), para que siga produciendo. Lo hacen con suficiente razón.



Miles de familias obtienen su sustento diario –equivale a decir que llevan el pan a sus casas- con los empleos que genera esa mina. Una mina que si está cerrada no contribuye con el dinamismo natural que una empresa de ese tipo proporciona a cientos de comercios y a toda la cadena que confluye en la demarcación donde está ubicada.



Los afectados con el cierre advierten que, de prolongarse la inactividad, la palabra “quiebra” podría ponerse de moda. Los fondos que mantienen a la Cormidom proceden tanto de su accionista y de una inversión directa, como de otra parte que la empresa tiene que producir en la República Dominicana.



De hecho, actualmente Cormidom tiene déficit que le complica más la situación, informó ayer su vicepresidenta en el país, Elizabeth Mena. Resolver el conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la mina Cerro Maimón (Sitracema), es “sine qua non” o indispensable en estos momentos.



Eso ha quedado más que claro. “Esperamos que podamos seguir con el diálogo. No se hace nada con tú tener un buen yacimiento y los mejores equipos, si no tienes el recurso humano que lo opere. Apoyamos los movimientos sindicales, pero esperamos que se llegue a un acuerdo y ahora nos corresponde a nosotros ver cómo logramos que los accionistas tengan de nuevo confianza en esto y en todo lo demás en lo que ellos se encuentran, haciendo esta revisión total”, dijo Mena al programa Despierta con CDN.



Desde marzo de este año -con la mediación del Ministerio de Trabajo- se han realizado cinco reuniones en busca de consenso entre las partes, sin que hasta ayer se haya conseguido.



Cormidom reitera que sigue abierta a conversar, una conversación por la que siguen abogando otras instituciones, entre ellas la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana y la Mesa de la Mancomunidad.



Con el Ministerio de Trabajo dando cumplimiento a su función de mediador y de facilitador del buen clima laboral, la primera de las reuniones se produjo el 10 de marzo, la segunda el 2 de mayo, la tercera el 7 de mayo, y una cuarta el día 10 de mayo, la cual se extendió hasta el 11 de mayo. La información ofrecida ayer indica que se continuó el 15 de mayo con una quinta reunión en la que representantes de la minera y de los trabajadores avanzaron en las conversaciones y se acordó continuar mañana jueves.



Según los artículos 674 al 679 del Código de Trabajo, el proceso de mediación puede generar tres resultados: la conciliación, la no conciliación o inasistencia de una de las partes sin causa justificada. La competencia que tiene el Ministerio de Trabajo respecto al conflicto empresa-sindicato, está supeditada a dos aspectos: el primero, a mediar y buscar soluciones al conflicto, procurando salidas conciliadoras. El segundo es verificar el cumplimiento de la normativa, vía la inspección del trabajo y la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial. Mecanismos a través de los cuales el Ministerio también ha intervenido.



Elizabeth Mena, que es a la vez presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), recordó que desde noviembre pasado la empresa ha estado en negociación del convenio colectivo con el sindicato y recordó que cada tres años se establece un nuevo pacto. Pero esta vez hay una serie de puntos sobre los que no se ha logrado acuerdo.



“Fue ahí cuando Cormidom solicitó hace dos meses la mediación del Ministerio de Trabajo para que un tercer imparcial ayudara en la conversación, la cual se inició, pero el sindicato, en vez de seguir con el diálogo inició un proceso de huelga que desde el 8 de mayo no ha permitido tener acceso a las instalaciones, lo cual ha obligado a la mina a entrar en la parte de mantenimiento”, expuso.



“Lo hicimos, primero porque no podemos tener acceso y segundo por la situación económica mundial, que ha hecho que la matriz cierre dos minas en Australia el 3 de mayo. Los accionistas se encuentran revisando la inversión en República Dominicana, así como en otras jurisdicciones”, apuntó.



¿Es cuestión de bonos, de dinero?



El tema de la bonificación, que el sindicato ve como la esencia del conflicto, no lo es, necesariamente, aunque es el más visible, dice Elizabeth Mena.



“La proporción de los beneficios se hizo a finales de abril y había un tema de expectativas y realidad. De hecho, antes de que se cerraran los estados financieros y se declarara el Impuesto sobre la Renta, correspondientes al año 2022, no eran lo suficientes como a lo que estaban aspirando”, expuso.



Explicó que la situación de la empresa no es la misma que cuando se hicieron algunas de las ofertas de beneficios adicionales. “Estamos tratando directamente con nuestros accionistas que tienen la última palabra, y te puedo decir que desde la administración local hemos procedido con las acciones legales pertinentes que permite la legislación dominicana y seguimos abiertos al diálogo.Confiamos que la justicia dominicana procederá a accionar de la forma que corresponda”, planteó, en la entrevista televisiva.

La Cámara Minera está del lado de la solución

Susana Gautreau, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana, expresó su apoyo a Cormidom, que es un miembro y vicepresidente del consejo directivo de esa organización.



“Hemos llamado al diálogo, al consenso y a la búsqueda de soluciones, en el entendido y en conocimiento del cumplimiento que ha hecho Cormidom al convenio colectivo laboral que establece la revisión cada tres años para buscar mejores condiciones de trabajo y mejor gobernanza en la operación de la mina”, expresó, al ser consultada sobre el particular.



Resaltó que Cormidom es la primera empresa con una operación subterránea, que es modelo en toda la región.

Cuidado con la inversión

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad, Fernando González Nicolás, planteó la importancia de proteger los empleos que genera la inversión extranjera en el país. Advirtió que con el conflicto que tiene Sitracema con Cormidom está en juego el encadenamiento productivo, pues se trata de una compañía que influye determinadamente sobre el bienestar de Maimón. “La inversión extranjera es clave para el desarrollo económico de los países”, sostuvo