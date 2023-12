Frente a la denuncia de que el canal La Vigía, en Dajabón, no está funcionando, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) afirmó que la obra se encuentra en condiciones de operar, pero hasta el momento no ha habido necesidad de activar el sistema de bombeo.



Olmedo Caba Romano aclaró que los usuarios de La Vigía tienen el riego asegurado con dos electrobombas que existen desde la década del 2000 y que con el tramo rehabilitado buscan garantizar agua a los regantes cuyos sistemas tienen la obra de toma directamente en el río, el cual lleva un caudal suficiente, “por lo que no ha habido necesidad de poner a operar el sistema de bombeo de La Vigía”, con capacidad para alimentarlo con 15,500 galones por minuto.



“El canal está listo, lo que pasa es que no ha habido necesidad de operarlo porque el caudal que lleva el río permite alimentar los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro, entre otros sistemas”, precisó el funcionario.



“Igualmente, los ganaderos han tenido agua. Queremos reiterar que la toma está habilitada y cuando el momento lo requiera el sistema de bombeo se pondrá en operación para alimentar el canal”, afirmó. El funcionario recordó que por disposición del presidente Luis Abinader, se procedió a rehabilitar la obra de toma del canal La Vigía, que está en el río Dajabón o Masacre a la altura de la Aduana (vieja), como medida de contingencia. Los trabajos consistieron en la instalación de tres motobombas de 6,500, 6,000 y 3,000 galones por minuto.