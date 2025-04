Puerto Príncipe. El presidente de turno del Consejo de Transición de Haití, Fritz Alphonse Jean, afirmó que esa institución “restablecerá la seguridad en el país para recuperar la vida y la paz”, porque ahora, aseguró, “estamos en guerra”.



“Vamos a acabar con este asunto del bandolerismo. No vamos a dejar que acabe con el país. Podemos luchar y vamos a luchar hasta el último suspiro”, dijo Alphonse Jean en un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del Acuerdo del 3 de abril de 2024 que dio lugar a la creación del Consejo Presidencial de Transición (CPT), instalado hace once meses.



Esta intervención se produce cuando el país vive un recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas y un día después de que miles de haitianos se manifestaran el miércoles en demanda de seguridad y para exigir a las autoridades acciones para frenar la extrema inseguridad existente.



En su alocución, el presidente del CPT no restó responsabilidad en lo que está ocurriendo a las mafias local e internacional, que refuerzan la acción de las bandas y que se sirven de haitianos para todo tipo de tráficos (drogas, armas y municiones y órganos), así como para blanqueo de dinero y contrabando.



“El desarrollo de esta delincuencia transnacional en todo el país hace que la capacidad de las fuerzas del orden sea mucho más limitada en la lucha contra la inestabilidad”, prosiguió Alphonse Jean, quien, aunque reconoció que la lucha contra esta criminalidad nunca es fácil, resaltó que con unión se ganará “la batalla cueste lo que cueste”.



A su juicio, “lo que puede ayudarnos es la determinación de las fuerzas del orden, sumada al coraje de la población y la contribución de los ‘amigos’ internacionales. Todo esto nos permitirá obtener la victoria” en una batalla que es “inmensa”.



“En los últimos años, hemos demostrado que podemos luchar, sigamos unidos para combatir la inseguridad (…) Unámonos a las fuerzas del orden para luchar contra los traficantes de drogas, armas, municiones y este crimen transnacional”.



Haití, convertido en un infierno



En otro momento de su discurso, Alphonse Jean resaltó que el CPT está “atento a los gritos del pueblo, pero también está al tanto de las vicisitudes, las preocupaciones y los sufrimientos que conlleva este sistema criminal que está convirtiendo el país en un infierno para todos”.



Indicó que el presupuesto rectificado que está a punto de ratificarse se dedicará a la guerra contra las bandas armadas y añadió: “No hay tiempo para discursos. No hay tiempo para dilaciones. Todos los miembros del Gobierno deben tenerlo claro”. En este aniversario, Alphonse Jean recordó que, a través del acuerdo del 3 de abril de 2024, el pueblo dijo claramente lo que esperaba del CPT: seguridad en los barrios, permitir que la gente volviera a sus casas, crear empleo y dar esperanza a los jóvenes que huyen del país, “un Estado que demuestre claramente que está al servicio de la población”. La violencia afecta sobre todo al área metropolitana de Puerto Príncipe (bajo control de las pandillas en al menos un 85 %),pero se expande a ciudades de provincia como Mirabalais (centro del país), donde la coalición de bandas Vivre Ensemble, que lidera el poderoso Jimmy Chérizier alias ‘Barbecue’, incendió esta semana la cárcel local permitiendo la huida de más de 500 internos y donde han sido asesinadas dos monjas de la orden de Santa Teresa.



En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5.626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.

La Episcopal condena asesinato de dos monjas

La Conferencia Episcopal de Haití (CEH) lamentó y condenó “el vil asesinato” de dos monjas de la orden de Santa Teresa en Mirebalais (centro) por miembros de bandas armadas que invadieron la zona desde el lunes pasado.



Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire fueron asesinadas el lunes, día en el que la ciudad de Mirebalais fue objeto de ataques armados por parte de la coalición criminal Vivre Ensemble (Vivir Junto), cuyos miembros atacaron la comisaría de policía de la ciudad, comercios privados y la prisión civil, provocando la fuga de 529 detenidos.



“La Iglesia llora la muerte de dos religiosas, segadas por la mano del mal. Dos hermanas, dos almas consagradas al amor que cayeron bajo la violencia ciega, dejando tras de sí un silencio desgarrador”, indicó la CEH en un comunicado. Asimismo, condenó “este acto odioso y cobarde contra las religiosas y las demás víctimas”, pero también “la actitud de las autoridades, que fueron alertadas de la inmensidad de este ataque” y que “no puede sino provocarnos estupor”. Las autoridades en el poder “han fracasado claramente en su misión. La nación está en peligro”, añadió.