Ciudad del Vaticano. El papa Francisco aseguró que el mundo atraviesa momentos difíciles y que “nuestra humanidad está en peligro” en el discurso a un grupo de niños y jóvenes de diferentes países africanos con motivo del Día de África, que se celebró el pasado 25 de mayo.



“Pensemos en uno de los grandes retos de la vida: la lucha por la paz. Lo sabéis bien, atravesamos momentos difíciles, con nuestra humanidad que está en peligro. Estamos en grave peligro. Por eso, vivid la paz a vuestro alrededor y en vuestro interior”, les aconsejó el papa.



A los niños, Francisco les invitó además a “ser embajadores de la paz, para que el mundo redescubra la belleza del amor, de la convivencia, de la fraternidad y de la solidaridad”.



El papa también habló del continente africano que se “enfrenta a enormes desafíos, como los del terrorismo, del mal gobierno, de corrupción, de desempleo juvenil masivo, de migraciones, de conflictos, crisis climática y alimentaria”.



Y les animó a que no renuncien a sus sueños, aunque se sientan impotentes y desanimados ante un futuro sombrío y sin perspectivas. “Una de las riquezas de África es la aguda inteligencia de sus jóvenes. Verdaderamente, sois inteligentes. ¡Qué vuestro empeño en los estudios contribuya al desarrollo humano e integral de la sociedad!”, agregó. El papa también recordó a los niños soldados, “víctimas de todo tipo de conflictos que necesitan vuestra amistad” y los pidió que “estén cerca de ellos, para que no se sientan rechazados y estigmatizados”.



El papa pidió no dejarse llevar por el miedo que hace que se cierren las puertas “al otro, al extranjero, al diferente, al que piensa distinto”. Señaló “que a veces, por alguna situación difícil, por algún problema personal o familiar, por el sufrimiento que padecemos o por el mal que respiramos a nuestro alrededor, corremos el riesgo de caer poco a poco en la pérdida de la esperanza”.