El papa: "Si la Iglesia se convierte en algo de viejos, va a morir"

Ciudad del Vaticano, (EFE).- El papa Francisco explicó que la Iglesia «no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil», y advirtió de que «si se convierte en algo de viejos, va a morir».

El pontífice se pronunció así al responder una de las preguntas formuladas por jóvenes en el videomensaje con sus intenciones de oración para agosto, en el que pide rezar por la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, donde acudirá.

En este vídeo, Francisco una de las jóvenes pregunta: «Cuando voy a la Iglesia de mi barrio, solo veo personas mayores. ¿La Iglesia es ahora cosa de viejos?»

«La Iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes también vos te volvés joven y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer», explica el papa.

Francisco explica también el lema de la JMJ de Lisboa: “María se levantó y partió sin demora”.»Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfi o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino, a toda prisa, para servir, para ayudar».

Y a los jóvenes aconseja: «También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás».

Respecto a qué espera de la JMJ de Lisboa, en la que él participará del 2 al 6 de agosto, Francisco responde que le gustaría «ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos».

«Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría, porque los cristianos si no tenemos alegría no somos creíbles, no nos cree nadie», añade el papa.

Los vídeos del Papa son una iniciativa que nació durante este pontificado, tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración.