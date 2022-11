Email it

NUEVA YORK.- El renunciante miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, afirmó en esta ciudad “que teme por su vida”.

Así lo expresó durante su recientemente rueda de prensa celebrada en el Alto Manhattan al ser preguntado por el comunicador Tony Balbuena, que “antes sus declaraciones tan serias y honestas que acaba de producir anunciando su renuncia al PLD, si se siente amenazado de que pueda venir un atentado en su contra o parte de su familia”.

“Sí, mi vida corre peligro, fui el Padrino de Honor de la Gran Parada Dominicana en El Bronx (31 de julio 2022) y ahí había de esas gentes, todo el tiempo al lado mío, pero nunca me desaparté del lado del alcalde Eric Adams con sus ocho guardaespaldas, y les dijo a mis dos guardaespaldas y chofer que me esperaran en la esquina donde el alcalde Adams iba a terminar”, manifestó.

“Y así, creo me salve ese día, por lo menos de una caída al meterme el pie, o por lo menos de una puñalada trapera o hasta de un tiro”, precisó.

“Ese día mi sexto sentido me hizo atemorizar, y la suerte que mi esposa no andaba conmigo que siempre andamos juntos”, indicó.

Al dar las explicaciones, el doctor Polanco se sintió compungido narrando los hechos, y sus ojos se llenaron de lágrimas, según pudimos notar los periodistas presentes.

“Pero -añadió-, no importa, dos millones de gente valen más que mi vida y los hijos de esos dos millones que pueden ser cuatro millones, y los 10 o 12 que tenemos en RD valen más que mi vida, vamos todos hacer lo correcto, y a la gente mala sacarla del medio”, sentenció Polanco.