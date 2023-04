Email it

Lima. El expresidente peruano Alejandro Toledo no asistió por segunda vez consecutiva, a la audiencia judicial de “control de requerimiento mixto” por el delito de lavado de activos que se celebra tras haber sido extraditado desde Estados Unidos.



“Mi patrocinado ha requerido que no va a participar en la audiencia”, anunció su abogado, Roberto Su, al ser consultado por el juez encargado del caso, Richard Concepción Carhuancho, sobre la posibilidad de que Toledo participe en la audiencia de forma virtual desde el penal de Barbadillo, donde ha sido recluido.



El abogado agregó que su defendido tenía que ser sometido a unas “revisiones médicas” en prisión y por ese motivo había decidido no asistir.



Aunque el juez había pedido al abogado que Toledo se presente en la audiencia de este martes, aceptó la posición del exmandatario y pidió que se le diga que “siempre va a haber la disponibilidad del juzgado para que pueda conectarse a cualquier audiencia”.