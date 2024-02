Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de Comunicaciones de la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, proyectó que esa organización y sus aliados ganarán en los municipios más poblados.



Dijo que, de acuerdo con las proyecciones, ganarán sin dudas las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago, San Cristóbal, San Juan y otros.



“Nosotros sabemos que si el pueblo dominicano acude masivamente a votar el Partido de la Liberación Dominicana y sus partidos aliados en Alianza Rescate RD ganarán entre el 65 y 67 por ciento de todas las alcaldías”, manifestó el coordinador de comunicaciones.



Advirtió que será un diluvio de votos lo que ocurrirá, provocado por el malestar social y la crueldad del Gobierno.



“El desastre de esta administración ha sido tan grande que la decepción, la crueldad, la indiferencia y la indolencia del Gobierno ante la realidad de los negocios y las familias se ha convertido en un fenómeno plebiscitario porque así no se gobierna la República Dominicana”, sentenció.



Lo importante son los votos



El también exdirector de Estrategia y Comunicaciones del pasado gobierno encabezado por Danilo Medina Sánchez, durante la entrevista Despierta con CND, ponderó que las alcaldías son necesarias, pero lo importante de febrero son los votos y la gente que no votó en el 2020 está esperando al domingo.



Ante eso llamó a la población a estar como una guinea tuerta para que su voluntad sea estrictamente respetada.



Rodríguez Marchena recordó que no son los delegados del PLD, ni los miembros de los partidos los que tienen que cuidar única y exclusivamente los votos, sino la población.



“Si se votó por el PLD debe estar alerta de que si ocurre algo debe denunciarlo para que la Junta Central Electoral pueda intervenir ante cualquier irregularidad en los colegios”.



Destacó que en las elecciones municipales pasadas la abstención del voto fue de 51 por ciento debido a la pandemia.



Diferencias entre partidos



Sostuvo que el oficialismo gobierna con odio y muestra de eso es que, tan pronto llegaron al poder iniciaron toda una serie de pasos para destruir al PLD.



Esto a pesar de que es un partido que tuvo la responsabilidad de agregar en los últimos 20 años más de dos veces el PIB que tenía el país.



El PLD cumplió con la misión de servirle, entonces esa intención malsana de destruirlo, no es solo antidemocrática, sino que fractura la sociedad, expresó.



Además, “tan pronto llegaron al poder desmontaron todas las políticas públicas que aliviaban la pobreza y el dolor de la gente y que facilitaban que las empresas prosperaran”, dijo.



“Nunca en la historia del país los empresarios ganaron más dinero que en los gobiernos del PLD, afirmó el exvocero de la Presidencia durante los períodos de gobierno encabezados por Danilo Medina Sánchez.