Los artesanos que anuncian la Navidad con sus ventas de los tradicionales charamicos en la avenida Winston Churchill, mantienen un conflicto con el ayuntamiento que ha impedido que le avisen al Distrito Nacional que ya empezó esta hermosa época del año.



Varios vendedores denunciaron a elCaribe que las autoridades de la Alcaldía se la han puesto “difícil” con la implementación de una serie de requisitos que para ellos sería cuesta arriba cumplir.



De acuerdo con declaraciones del mayor productor de charamicos en la zona, Jorge Rincón, primero el ayuntamiento lo que quiere es reducir la cantidad de puestos que cada año se colocan en diferentes puntos de la venida a exhibir sus adornos de Navidad.



Otra queja de los vendedores, es que la Alcaldía este año supuestamente está exigiendo alrededor de 70, 80 y 90 mil pesos para otorgar el permiso, cuando años anteriores han pagado de impuestos apropiadamente de 10 y 15 mil pesos, según la cantidad de metros cuadrados del espacio público que vayan a utilizar.



Rincón explicó que las autoridades municipales están exigiendo que los vendedores deben pagar el 50 % adelante del costo del permiso y el restante al culminar la época de venta.



“Lo que pasa es que el ayuntamiento le está poniendo mucha traba a uno porque ellos no quieren que uno salga a las calles a vender. Una parte de las autoridades del ayuntamiento se han propuesto hacerle la vida imposible a uno por una tradición que es nuestra. Tenemos muchos obstáculos”, dijo Rincón, quien por más de una decáda vende adornos de Navidad frente la sucursal principal del Banco de Reservas.



Exigen pago de permiso del 2022



Los comerciantes también denunciaron que el ayuntamiento del Distrito Nacional ha sido “inconsciente” con algunas situaciones que se les presentaron a vendedores el año pasado.



Citaron que a algunos de ellos las torrenciales lluvias del 4 de noviembre les arrastraron todas las mercancías, mientras que a otro comerciante su padre, quien era su socio, falleció para esa época y por esas razones no pudieron cumplir con el pago de los impuestos.



Juan Rivera, quien acostumbra cada año a vender charamicos en la Winston Churchill, esquina calle Charles Summer, sostuvo que debido a las intensas lluvias del 4 de noviembre, tuvo pérdidas de más de 300 mil pesos.



“Ahora dicen que hay que pagar esa deuda (impuesto del año pasado) y pagarle el 50% del pago del permiso de este año para dejarnos salir”, indicó el comerciante.

Propone realizar ventas a través de WhatsApp

Ayer los comerciantes de charamicos y autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sostuvieron un encuentro para buscar una solución a la situación.



Sin embargo, artesanos informaron que no se llegó a ningún acuerdo porque las autoridades municipales fueron tajantes al decir “que si no se acogen a lo que ellos dicen no van a emitir permisos”.



Denunciaron que una de las propuestas de la alcaldía fue que realizaran las ventas de los charamicos a través de la plataforma WhatsApp.



“Nunca se puede llegar a un acuerdo con ellos porque ellos son ley, batuta y constitución”, manifestó Jorge Rincón.



El comerciante informó que hoy nueva vez, el director de Espacios Públicos de la Alcaldía y otras autoridades se van a reunir con los artesanos.