Bandas delincuenciales amenazan con extender el terror a todo el municipio Santo Domingo Norte con saqueos, robos y muertes, en represalia por la muerte de uno de sus integrantes en una balacera ocurrida el pasado domingo en un colmado del sector Vietnam de San Felipe.



Tras la muerte de tres personas el pasado domingo en el colmadón El Nuevo Mundo, ubicado en el sector Vietnam de San Felipe de Villa Mella, la intranquilidad se apoderó de los moradores de Los Guaricanos.

Ayer fue asesinado de un balazo en la cabeza un joven, hijo de un presunto capo conocido como Caco, que opera en el barrio La Mina de ese sector.



Según se comentó en Los Guaricanos, la víctima estaba vinculada al tiroteo registrado el pasado domingo, en el que murieron tres personas y otras cinco resultaron heridas.



La muerte del joven ocurrió poco después del mediodía y al parecer se trató de la crónica de una muerte anunciada, porque desde la noche anterior circulaban audios amenazantes atribuidos a integrantes de la banda criminal a la que pertenecía alias “El Muñecón”, uno de los muertos en el tiroteo del pasado domingo.



En los audios alegadamente los delincuentes amenazaban con extender la ola de atracos y violencia a Los Guaricanos y a otros sectores de Santo Domingo Norte, por la muerte de “El Muñecón”.



“Hoy no se hizo nada porque la Policía intervino, pero tú sabes que mañana se va todo el mundo a pique manito. Todavía nosotros estamos en sentimiento, tú sabes que estamos dolidos porque el tíguere era de nosotros. Mañana se van todos los negocios, gente que aparezca serán plomeados. Yo tengo todos los tígueres míos activados y nosotros vamos a tirar hasta bombas mañana. Mañana estamos arrasando desde la 28 hasta Villa Mella, vamos a bajar hasta Villa Satélite. Mañana lo que hay es bobo, vamos a matar dos o tres gentes y después que entierren el muerto ahí es que va a haber bobo, es en venganza que andamos porque nos mataron el loco de nosotros y tenemos que balear par de gente y estamos claro, todos los que estaban cercanos”, indica uno de los audios.



Cierre del comercio y la escuela



Desde tempranas horas del día, el comercio cerró sus puertas en el lugar y los padres retiraron sus hijos de las escuelas, ante el temor de que se produjeran enfrentamientos entre bandas rivales.



Las escuelas La Excelencia, El Trópico y el politécnico Oscus San Valero cerraron sus puertas. Hoy no se sabe si habrá docencia .



“El tipo que controla a Los Guaricanos, era el jefe de El Muñecón, que era como un hijo para ese tipo. Muñecón era el que más drogas vendía para él. Esa gente dijeron que no se van a quedar con esa y todo va a pasar después del entierro, cuando la policía se vaya”, señaló Joel Frías reincidente en Los Guaricanos.



Todo esto ocurrió a pesar de que el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, advirtió a los delincuentes que han intranquilizado a la ciudadanía en Villa Mella, que no va permitir que nadie perturbe la paz pública.



“Ellos saben cómo soy, tengo los juegos pesados”, señaló el jefe del cuerpo del orden a los antisociales.



Anoche se pudo observar un amplio patrullaje en Los Guaricanos y en otros sectores de Villa Mella.



Sin embargo, residentes en esos lugares entienden que eso no va a resolver el problema, ya que los operativos son realizados por un tiempo limitado y no se les da continuidad.

Anuncian intervendrán Santo Domingo Norte

Luego de más de cuatro horas en sesión de trabajo, la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género de Santo Domingo Norte, acordó intervenir el municipio con la estrategia “Mi País Seguro”, como se ha hecho en otras comunidades en situación de conflictos.



El anuncio fue hecho por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, al finalizar el encuentro que encabezó en compañía de los viceministros de la cartera, autoridades civiles, militares y policiales, que escucharon las inquietudes de representantes del comercio, dirigentes comunitarios, líderes de iglesias, entre otros participantes. Entre las principales medidas que incluye la citada intervención se encuentra el reforzamiento del patrullaje policial, el equipamiento con nuevas unidades de vehículos, armamentos y otros pertrechos necesarios para el combate a la delincuencia, así como a los problemas de convivencia que se han registrado en los últimos días en Santo Domingo Norte.



Vásquez Martínez aseguró que las autoridades están trabajando para llevar los mayores niveles de seguridad ciudadana, de ahí que se haya determinado incluir con carácter de urgencia al municipio Santo Domingo Norte dentro de la estrategia “Mi País Seguro”.