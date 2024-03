Es el nombre de los cementerios de las cenizas de los seres queridos que han sido cremados. Este tipo de reposo eterno aumentó tras la aceptación de la iglesia

Una de las decisiones que debe enfrentar una familia al momento de fallecer un ser querido es escoger el lugar donde descansarán sus restos mortales, en la actualidad han surgido los columbarios, cementerios de cenizas que se han convertido en una opción.



El columbario es una edificación con compartimentos que parecen palomares, que se utiliza para colocar las urnas o cajitas que contienen las cenizas de la cremación o incineración de un familiar.



Aunque el entierro siempre fue la elección por preferencia, en las últimas décadas en el país la cremación o incineración es un servicio que va en aumento.



Es necesario resaltar que la cremación o incineración es la acción de deshacer un cuerpo humano muerto, al quemarlo, esta opción brinda a los familiares la oportunidad de llevarse las cenizas o colocarlas en un columbario.



Las cremaciones y la utilización de estos espacios se han convertido en una opción que con el transcurrir del tiempo cobra más auge en el país.



Desde hace décadas este método ha ido en aumento por una serie de factores. Durante el 2023 solo la funeraria Blandino realizó 809 cremaciones.



Por esta razón elCaribe conversó con la doctora Norma de Vargas, dueña del Parque cementerio Puerta del Cielo, y con María Fernanda Arredondo, ejecutiva del Grupo Blandino, empresas líderes en servicios funerarios y pioneras en la implementación de cremaciones y el uso de columbarios en el país.



Vargas, quien es especialista en administración de cementerios expresó que la cremación es una práctica ancestral que en la actualidad “no es un negocio sino es la ciencia de honrar al ser amado”.



En este sentido, es necesario subrayar que las asistencias de cremaciones y columbarios, también son ofrecidos por otras empresas especializadas en servicios de exequias, tales como: Cementerio Parque del Prado y Fuente de Luz Memorial Service.



También, Jardín Memorial ofrece los servicios de osario que es el lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas.



Cuando los familiares optan por este servicio los restos del fallecido están por lapso de un año en la tumba y luego son sacados y llevados al osario o son incinerados y colocados en urna funeraria que son enterradas.

Columbarios en interior en la funeraria Blandino, avenida Luperón. Johnny Rotestan

Precios



María Fernanda Arredondo, quien es graduada de directora funeraria y embalsamadora expresó que los costos de las cremaciones y columbarios son muy variados estos va a depender del lugar donde estén ubicados los nichos de cenizas y de los detalles que los familiares decidan tener en la despedida final de ese ser amado.



Los columbarios para dos personas oscilan entre los 172 mil pesos dependiendo de la ubicación y el tipo de panteón de cenizas por el que opte la familia, dijo la ejecutiva del Grupo Blandino.



Añadió que en caso de que la familia quiera optar por realizar un velorio tradicional puede hacerlo y luego proceder a la cremación y a la colocación de los restos en un columbario.



“En este caso el precio del velorio oscila entre los 65 mil pesos, pero el costo varía según los detalles que deseen. Esto es aparte de la cremación”, afirmó.



En cuanto a la disponibilidad de espacio para que los dominicanos le den un descanso digno a ese ser amado, estas damas aseguraron que los columbarios vinieron a solucionar el problema de expansión de territorio.



Tipos de columbarios



De igual manera, las señoras Vargas y Arredondo detallaron los tipos de nichos de cenizas, al hablar de los columbarios de cenizas al aire libre, el Garden Columbario y el Solárium, que está en un lugar cerrado y su techo es de cristal para que entre el sol.



Además, está el entierro de cenizas, que es cuando el columbario es puesto bajo tierra, entre otros tipos. Añadieron que en cualquiera de los arriba descritos se pueden hacer tipo familiar, que reciben hasta ocho urnas.

Doctora Norma de Vargas y María Fernanda Arredondo.

Historia y auge de los columbarios



La cremación es una práctica que se realiza desde antes de Cristo. Tras la llegada del cristianismo dejó de practicarse en muchos países hasta 1963 cuando el Papa Pablo VI levantó la prohibición a la cremación.



En 1966 se les permitió a los sacerdotes la posibilidad de oficiar ceremonia de cremación y de dar la bendición a las cenizas que se colocan en los columbarios para el descanso eterno del ser querido.



El auge de los columbarios comienza a registrarse cuando el pontífice expresa a través de una bula papal que las cremaciones son aceptadas y permitidas siempre y cuando las cenizas no sean dispersas o divididas y tengan un descanso digno. Sin embargo, no siempre los familiares que realizan cremaciones optan por los columbarios, ya que algunos que no se rigen por las leyes de catolicismo prefieren repartirse las cenizas de su ser querido, guardarlas en su casa o esparcirlas en el mar o en el río.