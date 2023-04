Situación incentiva la proliferación de trabajos informales

La falta de parqueos continúa siendo un problema visible entre los conductores que laboran o visitan diferentes lugares públicos y privados del Distrito Nacional, zona en la que converge el 20.95% (un millón 144 mil 836 vehículos) del parque vehicular de la República Dominicana, que asciende a un total de 5 millones 463 mil 996 unidades, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al cierre del pasado año.



Muchas empresas que disponen de espacios en sus áreas privadas de estacionamiento abren el acceso al público y cobran su uso por hora, pero tampoco son suficientes para la gran necesidad de lugares adecuados para el parqueo en la capital.



Las calles y avenidas de sectores como Los Prados, Gascue, Zona Colonial y el Centro de los Héroes son algunos de los protagonistas en la limitación de parqueos públicos y privados apropiados para estacionarse en el área metropolitana.



En estas se visualiza diariamente un panorama de decenas de automóviles estacionados a orillas de las calles y las aceras, que en ocasiones disminuyen la facilidad de circulación en las vías, además de violar las disposiciones establecidas en la Ley 63-17, sobre Tránsito, Transporte, y Seguridad Vial.



Tan solo en las proximidades del Centro de los Héroes y sus vías aledañas existe diariamente una demanda de al menos 2,500 parqueos, la cual sobrepasa la disponibilidad de estacionamiento de las más de quince instituciones gubernamentales y privadas que allí operan.



El dato es dado por el ingeniero José Cedeño, director general del fideicomiso Parquéate_RD, un plan gubernamental creado mediante el decreto 181-19 que busca incrementar el número de parqueos de uso público en todo el territorio nacional a través de la construcción de una red de edificios hábiles para el estacionamiento.



En conversación con elCaribe, Cedeño manifestó que la iniciativa tenía un plan de construir en cuatro años al menos ocho infraestructuras de estacionamiento en zonas de mayor demanda del Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. Sin embargo, la realización previa de los planos y estudios geotécnicos de cada proyecto ha retrasado su ejecución.



“Anteriormente se hacían los proyectos sin hacer los debidos estudios, pero ahora hemos querido hacer lo necesario para evitar que vengan adendas tan abultadas… Nos tomamos un poco más de tiempo en hacer los estudios para armar el proyecto y poderlos subir a licitación”, indicó Cedeño.



Hasta el momento, el fideicomiso Parquéate_RD, que se encuentra bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ha puesto en operación el Parqueo Atarazana, ubicado en Calle Restauración de la Zona Colonial.



Esta obra de cuatro niveles, inaugurada en agosto del 2021, tiene disponibles 196 plazas de parqueo y contó con una inversión superior a los 300 millones de pesos, de la que el 40% fue aportado por el presente Gobierno.



En la actualidad, se encuentra en proceso de ejecución el proyecto Parqueo Centro de los Héroes 1, que tendrá lugar en la calle República de Líbano esquina Calle Paul Harris, antiguo parqueo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Allí se levantará un edificio que abarcará un área de 4,000m2 con seis niveles y tendrá una capacidad de 545 unidades de estacionamiento.



“Ya va muy acelerada su construcción. Se vaciaron las zapatas, se vació la primera loza y se hicieron unos arreglos colaterales… ya estamos en la parte del segundo nivel”, detalla Cedeño.



Asimismo, informó que está en licitación la construcción del Parqueo Centro de los Héroes 2, que se ubicará en la calle República del Líbano esquina Calle Fray Cipriano de Utrera, en terrenos de la Suprema Corte de Justicia. También será un edificio de seis niveles con aproximadamente 300 plazas de estacionamiento.



Parqueos provisionales



Cedeño explica que ante la construcción de estos dos edificios en terrenos que eran utilizados como parqueo por los empleados y visitantes del Indrhi y la Suprema Corte de Justicia, habilitaron espacios provisionales para evitar que estos también se sumaran a los múltiples vehículos que ya ocupan las vías.



Señaló que por el momento no existe una salida inmediata para aquellos vehículos que por ahora se parquean en lugares prohibidos.



“A los que actualmente se parquean en las calles no les tenemos una solución real inmediata así que no podemos prohibirles que se estacionen en las calles. Una vez que ya estén construidos estos dos edificios de estacionamiento se va a regular toda la zona junto a la Alcaldía y la Digesett”, puntualizó el titular del fideicomiso ParquéaTe_RD, José Cedeño.



Añadió que dicha regulación consistirá en indicar los lugares de las calles donde será permitido estacionarse, al señalar que no todos podrán ser prohibidos porque los nuevos parqueos público no darían abasto para la gran demanda de esta zona de la capital.



“Es una buena solución, pero no soluciona todo. Por eso estamos estudiando otras áreas que hay en la zona para seguir haciendo más estacionamientos. Nos ayuda, pero sabemos que tenemos que seguir buscando más soluciones en el área” resalta Cedeño.



La situación incentiva la proliferación de trabajos informales como el ejercido por los denominados “parqueadores”, quienes sin regulación identifican y guían a los conductores hacia cualquier espacio disponible en las vías a cambio de obtener una compensación económica. Incluso, lavan los vehículos estacionados en las calles y aceras, con previa autorización de sus propietarios.

Avances en otros proyectos

Además de estos proyectos que planean mermar el caos por la falta de parqueos en zonas neurálgicas del país, también se prevé la construcción del denominado Parqueo DGII, en la avenida México esquina Pedro A. Lluberes, en Gascue.



Según especifica Cedeño, esta obra tendrá 985 unidades de estacionamiento en un área de 4,000m2.



Por igual, se trabaja en la edificación del Metro Parqueo Hermanas Mirabal, que se ubicará en la Avenida Mirador Norte cerca de la Avenida Hermanas Mirabal. Explica que de esta obra ya se cuenta con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente para que se inicie su ejecución.



También se contempla la construcción de un edificio de estacionamiento público en terrenos del Hospital José María Cabral y Báez, en Santiago, que abarcará 20,848.37 m2 para un total de 592 parqueos.



“Los planos ya están completamente terminados. Estamos terminando el pliego de condiciones para subirlo a licitación”, especifica el funcionario sobre esta obra.



En cuanto al Parqueo San Cristóbal, que se construirá en la Calle Padre Ayala, entre Calle Dr. Brioso y Calle Francisco J. Peynado, dice que ya está adjudicado a una empresa y espera el primer avance para comenzar.