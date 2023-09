La Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) ejecutó procesos de compras y contrataciones por un monto ascendente a RD$290,366,309, los cuales no fueron considerados en su plan anual y concedió contratos por casi RD$214 millones a compañías donde figuran empleados del Estado.



El informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República refiere que esa entidad ejecutó 16 procesos de compras y contrataciones con compañías donde figuran empleados del Estado con una participación mayor del 10% en las acciones de capital, ascendentes a un monto total de RD$213,927,811; lo que incumple lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06 y las Normas Básicas de Control Interno.



De igual modo, señala que la DGDF realizó fraccionamientos en compras por debajo del umbral, por un monto ascendente a RD$2,475,201 y en compras por comparación de precios por un monto ascendente a RD$14,250,000 entre agosto de 2020 y diciembre del 2022.



Dice que esa dependencia gubernamental no presenta su ejecución de programas y beneficiarios de programas en su portal institucional, no documentó como ingreso, ni elaboró recibo de ingreso a un pago adquirido por concepto de alquiler de inmueble, no trituró una cantidad de 43 cheques anulados y solo elabora formularios de “entradas y salidas de almacén” sin incluir los reportes oficiales establecidos en las Normas de Control.



Administración Pública



En la auditoría al Ministerio de Administración Pública realizada por la Contraloría se citaron algunas debilidades en diferentes áreas de la institución.



El documento de la Controlaría cita inconsistencias entre Plan Anual de Compras y Contrataciones y la ejecución de compras, diferencias en la nómina, la contribución de seguridad social, y las retenciones fiscales.



La investigación al MAP fue realizada entre el 01 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, en las cuales la Contraloría General de la República auditó los activos fijos, inventarios, las cuentas por cobrar e ingresos, acumulaciones y cuentas por pagar a corto plazo, las conciliaciones bancarias, pagos (libramientos, transferencias y cheques), las compras, el ciclo presupuestario, las nóminas y evaluó el control interno.



En el informe se detalla que la entidad no elabora estados financieros internos acorde con lo establecidos en el manual para su elaboración remitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecop).



Además, explicó que no registra de manera oportuna y detallada los activos en el sistema de administración de bienes.



Asimismo, indicó que el Ministerio de Administración Pública no realizó inventarios de bienes muebles e inmuebles de manera periódica (semestralmente) durante los años 2016, 2017, 2019, 2020, en incumplimiento con lo que establecen las Normas Básicas de Control Interno.



“Existen dos vehículos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos con paradero desconocido”, precisa



“El propósito era determinar si las operaciones indicadas se realizaron con incumplimiento de las leyes vigentes aplicables a las instituciones estatales, así como determinar si el diseño y la operación de las políticas y procedimientos sobre las mismas proveen una seguridad razonable sobre el funcionamiento de la estructura de control interno por el período comprendido entre el 1ro de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021”, explica el documento.

Las irregularidades en el Conani

Entre las irregularidades encontradas en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) figura el no haber registrado donaciones de RD$534,150.00 recibidas de organismos internacionales, Embajada República Popular China (280,000.00) y Unicef (254,150.00), entre el 17 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2021. Estos fondos, de acuerdo con la auditoría, fueron recibidos a través de la cuenta bancaria operativa de la institución y no mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT), contrario a lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci).



De igual manera, en la auditoría se reflejaron irregularidades en el registro del inventario, señalaque los reportes de entradas de mercancías por donaciones (Alimentos y Bebidas, Material Gastable, Medicamentos, entre otros), no son registrados en los libros contables con su valor de adquisición o valor razonable, sino con el costo de un Peso (RD$1.00) por ítem.



“Cabe resaltar que las entradas de donaciones se empezaron a registrar en el módulo de Inventario a partir del mes de marzo de 2021, a la fecha del 31 de agosto del 2021, se registraron un total de 117,210.2 ítems ascendentes a un valor de RD$117,210.20”, refiere la auditoría.