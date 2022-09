Abinader afirma los haitianos “no han sido capaces” de lograr la paz y llevará crisis a Asamblea General de ONU

El presidente Luis Abinader informó anoche que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donará los fondos para que sean levantados dos hospitales maternos en pueblos fronterizos de Haití, en las zonas norte y sur.



Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que BID se comprometió a liderar la construcción de ambas maternidades y aportar los recursos necesarios.



“El BID se comprometió a liderar y buscar los fondos para hacer esos hospitales de maternidad, tanto en el norte como en el sur de Haití, cercano a la frontera, para que las miles de haitianas puedan tener hospitales donde no se les cobraría”, señaló.



Explicó que el BID también se hará cargo de los primeros cinco años de mantenimiento, en conjunto con una ONG estadounidense que maneja donaciones y funciona desde Haití. Agregó que el presupuesto de las construcciones de las dos maternidades está valorado en alrededor de 440 millones de dólares.



La difícil situación de Haití, el país más pobre de América, lleva a que desde hace años miles de embarazadas crucen la frontera con República Dominicana para dar a luz gratis sin importar la situación migratoria en la que se encuentren, lo que repercute en las arcas dominicanas y genera las críticas de algunos sectores.



Incapaces de lograr la paz



Abinader también afirmó que los haitianos “no han sido capaces” de conseguir la paz y el entendimiento entre ellos, por lo que solicitará a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) “organizar” una ayuda especial militar para que ese país logre su pacificación.



“Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas la semana próxima y queremos que la OEA también trabaje en coordinación con la ONU para organizar una ayuda especial militar para entrenar a la Policía Haitiana y esperamos que el Gobierno haitiano solicite esa ayuda especial”, dijo el gobernante en una conferencia de prensa.



Afirmó no entender por qué el Ejecutivo haitiano no ha solicitado ayuda a los organismos internacionales, a pesar de la situación de inestabilidad que impera en el vecino país, donde bandas armadas han tomado el control de amplias áreas de la capital y de otras ciudades. “Desde hace un año vengo reclamando eso (auxilio para Haití) a la comunidad internacional, que en estos momentos está ‘bastante disponible’ para hacerlo, lo que falta es una actitud más franca y de petición de esa ayuda formal del Gobierno haitiano”, agregó el jefe de Estado.



Destacó que durante su reciente visita a Washington solicitó y logró del secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptar “lo antes posible” un proceso de mediación con los diversos sectores de Haití con métodos de común acuerdo con el Gobierno y otros actores políticos, sociales y económicos de ese país.



Aseguró que su Gobierno está “haciendo presión” a la comunidad internacional para que “resuelva” el problema de Haití.



“Con esa presión hemos hecho durante este último año” que el tema haitiano vuelva a estar en la agenda de los organismos internacionales.



Verja fronteriza



También habló de la verja que construye República Dominicana en la línea fronteriza con Haití y destacó el alto costo que constituye mantener en la zona a 11,000 soldados dominicanos.



“Volveré a hablar sobre Haití en la ONU la semana próxima y lo seguiré haciendo hasta que Haití se organice y tengamos una frontera más tranquila y sin estos sobresaltos”, subrayó el mandatario en referencia a los esfuerzos de su país para evitar que la violencia de las bandas armadas haitianas pase a República Dominicana.



No hubo incursión



El Ministerio de Defensa desmintió que nacionales haitianos hayan violado en algún momento la puerta del paso fronterizo de Dajabón, ni de ningún otro, para ingresar al país sin autorización de las autoridades militares o de migración.



Aseguró que las imágenes que se distribuyen por medios digitales corresponden a un hecho que se registró en la puerta fronteriza de la República de Haití, en Juana Méndez, la cual permanecía cerrada en ese momento.



Para apoyar su versión, el MIDE distribuyó las imágenes de breves videos tomados ayer, correspondientes a los cuatro pasos fronterizos formales, por los cuales el intercambio de mercancías y el flujo migratorio se produce con normalidad.



Recomendó ver siempre con sentido crítico, las informaciones ofrecidas por fuentes informales, ya que las mismas, cuando son distorsionadas, como es el caso, pueden generar intranquilidad en la población. Reiteró que la frontera domínico-haitiana se mantiene asegurada bajo el cuidado de las unidades de las Fuerzas Armadas destacadas en la región.

Califica de exitoso su viaje a Estados Unidos

Abinader afirmó que la “razón principal” de su viaje de dos días a la capital estadounidense, donde intervino ante la OEA, fue ofrecer seguimiento a los trabajos de tres comisiones formadas por República Dominicana, la Comunidad del Caribe (Caricom) y Estados Unidos, durante la Cumbre de las Américas que se celebró en junio pasado. Precisó que esas comisiones tocan los temas de seguridad alimentaria, seguridad energética y asuntos relativos a finanzas. Calificó de “exitosas” sus reuniones con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; y con el líder de la mayoría demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer.