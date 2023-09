La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) hizo un llamado a la cordura en medio de la crisis desatada por la construcción de un canal en Haití que busca desviar el río Masacre, el cual nace en la República Dominicana.



Mediante un comunicado, los obispos dominicanos afirmaron que la construcción de un canal en territorio haitiano para usufructuar las aguas del río Masacre o Dajabón no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional “entre dos pueblos hermanados por la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen”.



Además, dijeron que tampoco debe usarse para revivir animadversiones del pasado que pudieran suscitar acciones que no tomen en cuenta los derechos fundamentales.



“El papa Francisco ha sido enfático en que debemos construir puentes y no divisiones entre los seres humanos. En un mundo caracterizado por las migraciones masivas y la incertidumbre económica, los argumentos del nacionalismo se activan hasta extremos peligrosos, exhibiendo con frecuencia tonos que se alejan ciertamente de lo que manda la prudencia”, expuso el Episcopado.



Los sacerdotes pidieron a las autoridades dominicanas que se mantengan dando señales claras de auténtica voluntad de diálogo, y a todos los ciudadanos, un sano compromiso por la vida, que se expresa especialmente en el cuidado de las fuentes hídricas y en el uso equitativo de las aguas.



“Exhortamos a que se escuchen en la mesa del diálogo todas las voces, también las de campesinos y comerciantes populares que buscan el sustento de sus familias en el mercado binacional que tanto beneficia a ambas naciones, expone el comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano.



Pueblo creyente



Los religiosos invitaron al pueblo creyente a rezar por una solución razonable y pacífica del referido conflicto.



Recientemente, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Faustino Burgos Brisman, había manifestado que el conflicto por la construcción del polémico canal debe ser abordado bajo el principio del diálogo, la buena vecindad y respeto a los tratados internacionales vigentes entre ambas naciones.

Necesidad de construir puentes y no divisiones

El Episcopado recordó las palabras del papa Francisco, sobre la necesidad de construir puentes y no divisiones entre los seres humanos. “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado”.