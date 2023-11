En la tarde de ayer asumió la dirección de la Policía Nacional el mayor general Antonio Ramón Guzmán Peralta, designado en el cargo la pasada semana mediante el decreto 557-23 del Poder Ejecutivo.



Guzmán Peralta, que ocupará la función del hoy retirado mayor general Eduardo Alberto Then, se desempeñó hasta ayer como titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).



En una ceremonia realizada en la explanada frontal del palacio policial, Alberto Then traspasó el mando ante el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, el comisionado para la reforma policial, José Vila del Castillo y la historiadora Mu-Kien Adriana Sang, que forma parte de la comisión para la reforma.



“Me voy feliz. Ha sido un honor de pertenecer por 42 años a la institución” manifestó el saliente director de la PN, quien previo a la actividad dijo estar en disposición de que realicen cien auditorías a su gestión en la uniformada.



Continuará con la reforma



Guzmán Peralta se comprometió a seguir con el proceso de modernización de la institución a fin de cambiar las acciones de los agentes y agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, la confianza para desempeñar la función.



Aseguró que ningún otro gobierno ejecutó planes en favor de la Policía, como lo ha hecho el actual primer mandatario.



Advirtió a los delincuentes que serán perseguidos para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana.

“Los malos ciudadanos, los que llevan el luto a los buenos dominicanos, que sepan que nos tendrán de frente defendiendo el libre tránsito, el derecho a trabajar y recrearse que tiene los dominicanos”, resaltó.

El ministro de Interior dijo que al nuevo director, le ha tocado dirigir un momento histórico para la institución del orden: la segunda etapa de la transformación y profesionalización.



“Si el presidente de la República tiene entre sus prioridades la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, también tiene dentro de sus prioridades la transparencia y es tiempo ya de que la ciudadanía perciba y aquilate a su justa medida, que la policía de hoy no es la misma que encontraron en el 2020”, dijo el ministro Vásquez en el acto donde tomó juramento al mayor general Guzmán Peralta.



Durante el acto, el ministro de Interior rememoró que las autoridades actuales encontraron que los policías laboraban en condiciones totalmente inhumanas y las hanmejorado.

Sobre el nuevo director de la Policía Nacional

Antonio Ramón Guzmán Peralta comenzó en la policía en 1986. Su formación académica incluye una licenciatura en Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa). Fue director adjunto de Investigaciones Criminales en Higüey, comandante del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones y de Hurto al Patrimonio Público. También dirigió el Departamento Búsqueda y Captura de Prófugos, y comandó puertos y aeropuertos del país por la Interpol.