Email it

Tras reconocer la deuda que tiene el Estado desde hace décadas con la sociedad dominicana respecto a la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía defiende las acciones y políticas públicas que ha puesto en marcha esta gestión para lograr que los dominicanos se sientan seguros y protegidos.



A través de un comunicado enviado a elCaribe, como reacción a un trabajo publicado por este medio el pasado jueves 29 de diciembre con el título “Gobierno, en deuda con la seguridad ciudadana”, la institución detalla lo que se ha hecho hasta el momento.



A continuación el texto íntegro:



“Ciertamente tal como de manera precisa se plantea a inicios del interesante artículo y que nos mueve en la dirección de hacer algunas precisiones a parte del contenido del mismo y cito: ‘La seguridad ciudadana es una deuda que sigue pendiente con la sociedad dominicana’.



Toda verdad esa aseveración, el Estado dominicano convenientemente ha marginado asumir tal deuda, ha sido así gobiernos tras gobiernos, y no pretendemos disminuir el tema haciendo diferenciaciones entre gestiones gubernamentales, pues la entrega y compromiso en esta ocasión frente a esa deuda que disminuye la calidad de vida de los dominicanos habla por sí sola. Sería débil cualquier análisis de esta deuda del Estado sin valorar la deformación social que ha dejado la pandemia, acelerando desigualdades fáciles de ver, escenarios inusuales en países que en otrora eran un referente en materia de seguridad ciudadana.



Mas, no haremos reparos en revisar la fecha de esta deuda que por décadas ha generado la intranquilidad de nuestra gente, más bien se han acometido políticas públicas sin importar los intereses que se han afectado, lo que está pasando hoy al respecto sentará las bases de un nuevo compromiso del Estado en su totalidad frente a este flagelo que golpea sin distinción de clases ni banderas políticas.



Imposible separar la estrategia integral de seguridad ciudadana de este gobierno de los éxitos concretos de la reforma y transformación de las instituciones que gravitan alrededor pues están necesariamente entrelazadas, por citar dentro de la dinámica de ‘Mi País Seguro’ la sola acción de poder lograr hacer más efectivo y transparente el proceso que inicia desde que la Policía Nacional y Ministerio Público disponen el retiro de las calles de armas de fuego por diversas razones y llega a nuestra responsabilidad como garante de su custodia hemos venido haciendo una eliminación final de esas armas que antes volvían a las calles casi de forma mensual, armas que eran nuevamente usadas paras delitos, ciertamente hemos corregido esa debilidad y de por sí esto forma parte de esta amplia transformación , pasando de esto a llevar ascensos a más de 9,000 miembros de la Policía Nacional, sin que ningún favor estuviese de por medio, esto y otras conquistas que ya están en aplicación nos invitan a no desmayar en estos esfuerzos y en estos logros que lucharemos por mantener.



Y cito particularmente estos dos puntos pues para que a la fecha de hoy podamos tener estos cambios se entiende más que necesario la interacción permanente de los actores en cuestión, hoy como nunca hay una comunicación abierta , respetuosa y colaborativa entre un ministro de Interior y un Director de la Policía, 3 reuniones semanales, conversaciones telefónicas diarias , informes conjuntos al ejecutivo, solo así ha sido capaz de avanzar esta profunda reforma de esta parte funcional del Estado dominicano”.

Ricardo Fortuna

Director de Comunicaciones MIP.

Aclara proceso de hecho en Punta, Villa Mella

“Finalmente y preciso respecto a la disparidad de pronunciamientos citados en su interesante artículo por parte de los responsables del proceso , y que puntualmente contextualiza en ocasión de la respuesta que diese el Ministro de Interior a la pregunta sobre la ejecución del plan de seguridad ciudadana, es válido precisar que la misma fue en relación con los hechos que se suscitaron en Punta, Villa Mella, y que dado el poco tiempo de iniciadas las investigaciones policiales quien bien pudieran arrojar alguna información de los hechos investigados hasta ese momento era obviamente el oficial responsable, esto que detallamos es de fácil comprobación. Como ustedes puntualizan enfrentar el problema no es una cuestión de cifras ni planificaciones, por eso trabajamos casi 18 horas diarias en ese afán, razón que explica por qué el incumbente de la institución que diseña las políticas públicas de seguridad ciudadana tiene una presencia tan constante alrededor de ellas, diferentes a gestiones pasadas donde sus incumbentes raras veces eran vistos en reuniones relativas a solucionar algunos de esos problemas mencionados acertadamente en su artículo, créame, en esta podremos equivocarnos pero será trabajando, contamos como siempre con ese apoyo objetivo de ustedes tanto para nuestros errores como para nuestros aciertos”.