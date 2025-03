La Junta Central Electoral (JCE) someterá en los próximos días al Congreso Nacional el proyecto de ley que regularía las candidaturas independientes, anunció ayer Samir Chami Isa, miembro del pleno del órgano comicial.



El integrante de la comisión a cargo de elaborar la esperada norma legislativa, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) TC/O788/24, emitida en diciembre de 2024, adelantó que la pieza está en la etapa de revisión, “casi lista” y “pronto” será presentada en la sede del primer Poder del Estado.



Dar a la República Dominicana una normativa que regule las candidaturas independientes, es el reto principal que tiene el Congreso en esta legislatura ordinaria, tal como ponderó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el pasado 27 de febrero.



En su fallo, el TC modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, para permitir a aspirantes a cargos públicos inscribirse en los comicios sin partidos políticos.



La sentencia de la alta corte generó un revuelo de críticas entre los principales partidos del país y la comunidad jurídica, por entender algunos que el TC no debió modificar la referida ley, sino exhortar a los senadores y diputados que lo hagan.



La Junta Central Electoral elabora el pliego legislativo en consenso con las organizaciones políticas, quienes remitieron sus opiniones al respecto.



Sobre si las candidaturas independientes ya no serán “un problema”, el miembro de la JCE explicó que todo eso tendrá que decidirse en el Congreso Nacional.



“Nosotros, como órgano, presentamos un proyecto consensuado con los partidos, ya cualquier opinión contraria a lo que nosotros enviemos debe ser presentada en el Congreso de la República”, subrayó.



Wessin someterá proyecto paralelo



El presidente de la Comisión Permanente Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin, anunció este lunes que el bloque que dirige (Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano –PQDC) junto a otros -que no mencionó- someterán un proyecto de ley que regularía las candidaturas independientes, el cual fusionarán con la iniciativa que introducirá al Congreso la Junta Central Electoral.



Wessin reveló que entre los requisitos establecidos en su propuesta legislativa para ser candidatos impedientes, está que esos aspirantes deberán llevar un listado ante la JCE de personas que no estén afiliadas a partidos políticos, si quieren clasificar como postulantes a cargos de elección popular.



“Un candidato independiente no puede pretender ser candidato con un padrón con personas que estén inscritas en un partido”, indicó.

Dice candidaturas deben estar reguladas por la JCE

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que por más que se quiera tener candidatos independientes en la República Dominicana, estas tienen que tener estructuras, y esas estructuras deben estar reguladas por la Junta Central Electoral.



Recordó que el Tribunal Constitucional evacuó la sentencia TC/0788/24, lo que compromete al país a ser respetuoso de lo que plantea la alta corte en el fallo.



Dijo que en el ordenamiento jurídico, la parte de regulación de los derechos fundamentales, le corresponde al Congreso Nacional, pero “siempre preservando y respetando” lo que plantea el Constitucional.