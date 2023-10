La Junta Central Electoral (JCE) dispuso mediante una resolución que los equipos que serán utilizados para digitalización, escaneo y transmisión (EDET) de los resultados en los Colegios Electorales para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024, serán laptops y multifuncionales.



Tras acoger el informe técnico de la Dirección de Informática sobre el estado de los equipos tipo escáner, marca Fujitsu N7100A, el cual fue presentado en la audiencia pública del 16 de octubre de 2023 a las organizaciones políticas y sociedad en general, se descarta el uso de estos escáneres para las elecciones de 2024, en virtud de que dichos equipos ya no reúnen las condiciones técnicas y de funcionalidad.



En ese sentido, el Pleno realizó una audiencia pública y sometió a consulta de las organizaciones políticas el informe presentado por la Dirección de Informática, donde fue conocida la recomendación. Al respecto se otorgó un plazo para que los partidos depositaran sus escritos.



Sobre el particular se recuerda que la JCE, a través de su Comité de Compras y Contrataciones, adjudicó el pasado 11 de septiembre la orden de 15 mil laptops y 15 mil multifuncionales para ser usadas en las venideras elecciones a varias empresas que cumplieron con los requerimientos solicitados.



En el pliego de condiciones que rigió ese proceso se estableció una cláusula en el sentido de que, de ser necesario y previa consulta con los partidos, se podrían adquirir 6 mil unidades de laptops y 6 mil multifuncionales adicionales.



Esta previsión estaba sujeta a la funcionabilidad o no de los escáneres en las primarias, de acuerdo a lo abordado en la audiencia pública del pasado 20 de junio con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.



En ese marco, la citada resolución ordena la ejecución de lo dispuesto en el “Pliego de condiciones específicas del proceso de excepción de urgencia, autorizando a la empresa Offitek, SRL, la orden de compra para suplir a la JCE la cantidad de 6,0pri00 unidades adicionales de Laptops 11.6” mega, marca Eanovo, modelo EA-Y116 Yoga.



Asimismo, se ordena la ejecución de lo dispuesto en el pliego de condiciones para la adquisición de equipos informáticos y, por consiguiente, autoriza a las empresas CentroExpert S.R.L y Cecomsa, S.R.L, la orden de compra para la adquisición de 6,000 multifuncionales marca HP, Deskjet Ink Advantage 2775 y, según disponibilidad de cada una de estas empresas para entregar dichos equipos en el cronograma de plazos previsto en el pliego de condiciones.



Votación y escrutinio serán manual, como está establecido



Se reitera que, de conformidad con la Resolución No. 28-2023, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral el 6 de julio de 2023, el proceso de votación y el escrutinio para las Elecciones Generales Ordinarias de 2024 se realizará de manera manual y, por consiguiente, el uso de los de equipos de digitalización, escaneo y transmisión (EDET) de los resultados electorales desde los Colegios Electorales, se hará siguiendo el procedimiento establecido en dicha resolución.



También se instruye a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral a los fines de que se lleven a cabo las actuaciones que garanticen la seguridad del sistema o del software a utilizar en los equipos aprobados en esta resolución, sosteniendo las reuniones técnicas que fueren necesarias con los delegados/as de las organizaciones políticas y que se efectúen las auditorías que fueren necesarias para garantizar la integridad de los mismos.